Rencontre de Kankan : "le foutah…la forêt étaient représentés", précise Mafing Diané

KANKAN-Alors que les commentaires fusent sur les réseaux sociaux à propos de la rencontre qui a eu lieu récemment à Kankan, l’ancien gouverneur de Labé, Madifing Diané, a apporté des précisions.

La ville de Kankan a abrité du 4 au 6 février 2022, des Journées de consolidation de la paix et de l'unité nationale. Plusieurs cadres originaires de la région y ont pris part. Sur les images on voit plusieurs personnalités, notamment Ousmane Kaba du Pades, Lansana Komara, ancien Premier ministre. Sur la toile, la polémique enfle, certains évoquant des retrouvailles à connotation régionaliste. Interrogé par Africaguinee.com, M. Diané a précisé que la rencontre de Kankan n’avait rien de politique.

“Cette délégation m’a trouvé sur place. De par le fait que c’était un souhait du Sôtikemo de Kankan et étant donné que je suis de la famille de Kankan, donc on a partagé l’instant ensemble parce qu’il s’agissait de parler de paix et d’unité nationale.

Des représentants d'autres régions : la Forêt, la Basse Guinée et le Fouta, étaient aussi présents. Le secrétaire général aux Affaires religieuses y était ainsi plusieurs responsables d’Ong”, a expliqué Madifing Diané, insistant sur le fait que la rencontre n’avait rien de politique.

“Cela n’avait aucune connotation politique. C’était campé sur la nécessité de valoriser la paix et l’unité nationale. Il y a même un monument de la paix et de l’unité qui a été inauguré au niveau d’un des grands carrefours de la ville de Kankan”, a précisé M. Diané.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com