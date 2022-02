Nominations de Doumbouya : Des cadres promus à des postes avec un mandat de 4 ans…

CONAKRY-Deux décrets et des interrogations ! Alors que la durée de la transition reste encore indéfinie six mois après le coup d’Etat, le Président de la transition guinéenne, colonel Mamadi Doumbouya a nommé ce mardi 08 février 22 des cadres à des postes de responsabilités avec un mandat dont la durée est de quatre ans. Il s’agit de la nomination des membres du conseil exécutif de la société de gestion de Kaléta (SOGEKA.SAS) et ceux de Souapiti.

Le premier décret indique que les cadres dont les noms suivent sont nommés membres du conseil exécutif de la société de gestion de Kaléta (SOGEKA.SAS).

Dr. Morlaye Bangoura, ingénieur du secteur électrique. Il est également le président de la SOGEKA.SAS. M. Abdoulaye Baldé, expert financier M. Siddy Mouctar Dicko, représentant le ministère de l’Economie des finances et du Plan M. Sékou Kandé, économiste, représentant le ministère de l’Economie des finances et du Plan

Dans le même sillage le président de la transition, a nommé dans un autre décret les membres du conseil d’administration de la société de gestion et d’exploitation de Souapiti (SOGEA SA). Ils sont nommés pour un mandat de quatre ans. Ce sont :

M. Sékou Sanfina Diakité, ingénieur conseiller chargé de l’Energie et de l’hydraulique à la présidence de la république, représentant le ministère de l’Energie de l’Hydraulique et des hydrocarbures. Celui-ci assure en même temps la Présidence du Conseil d’administration de SOGEA SA. M. Kabinet Cissé, conseiller juridique représentant le ministère de l’Energie de l’Hydraulique et des hydrocarbures M. Sory Keita analyste financier, représentant le ministère de l’Economie des finances et du Plan M. Dan Lamah, représentant le ministère du Budget.

Ces décrets du colonel Mamadi Doumbouya risquent de rallumer la flamme de la polémique sur la durée de la transition qui n’est toujours pas déterminée.

A suivre…

Africaguinee.com