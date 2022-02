Ministère de l’Administration du Territoire : le "come-back" de Yamory Condé…

CONAKRY-Limogé le 1er décembre dernier de son poste de Secrétaire Général, M. Mamadi Yamory Condé vient de faire son come-back au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Il a été promu ce mardi 08 février par le Colonel Mamadi DOUMBOUYA au poste de Conseiller principal dudit ministère.

Dans le même décret, plusieurs autres hauts cadres ont été nommés à des postes de responsabilité au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Ce sont :

Conseiller juridique

Cécé LOUA M 198269 F, précédemment directeur national de la réglementation administrative et des frontières

Directeur général de la population et de l'appui aux services sociaux de base

Abdoulaye Kaba M 190224 D, précédemment directeur national de la décentralisation

Directeur général adjoint

Alpha Ibrahima Barry M 190090 V, précédemment expert au centre national de coordination du mécanisme et de l'alerte précoce au risque sécuritaire à la Primature

Directrice nationale de régulation et de promotion des organisations non gouvernementales et des mouvements associatifs

Mme Dephine Ouendounou M 245994 M précédemment directrice nationale du service d'action humanitaire

Directeur National des libertés publiques et des frontières

Moriba Magassouba M 250989 G, précédemment directeur national de la réglementation administrative et des frontières

Directrice nationale adjointe

Mme Aminata Sodja Bangoura, M 268201, précédemment chargée d'études à la direction nationale des aspects politiques et Administration électorale

Directeur général de l'agence nationale des collectivités

Sékou M'mah Hawa Touré, précédemment responsable administratif et financier du projet d'appui à la gouvernance locale dans les collectivités

Directeur général adjoint

Mohamed Siké Kaba M 262770 C, précédemment chargé de la gouvernance territoriale participative

Siddy Koundara Diallo

