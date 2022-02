Récupération des domaines de l'Etat : Le CNRD passe à l'action...

CONAKRY-Le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) est finalement passé à l'action. Ce mardi 08 février, la junte militaire au pouvoir en Guinée a effectué une visite inopinée dans plusieurs domaines appartenant à l'Etat.

L’opération s'inscrit dans le cadre de la récupération des domaines de l’Etat, a appris Africaguinee.com.

Le 02 février dernier, le CNRD avait mis en demeure les administrateurs des cités [ chemins de fer, de la police, de la douane, de la résidence 2000, de l’imprimerie Patrice Lumumba et du domaine public maritime sur la corniche nord derrière le camp camayenne], de procéder à un transfert de gestion (des domaines cités) à l’Etat guinéen, avant le jeudi 10 février.

Après cette mise en demeure, une mission de la junte a fait une descente ce jour la Cité Douane, ainsi qu'à la résidence 2000, a-t-on appris. A la Cité Douane, les émissaires du CNRD ont sommé d'arrêter les travaux qui étaient en cours, les ouvriers ont quitté les lieux. Par contre, les occupants des chantiers déjà terminés ont été laissés intact. Sur place, un journaliste d'Africaguinee.com, a constaté la présence de la CMIS (compagnie mobile d'intervention et de sécurité) stationnés, des policiers sont également présents.

La même équipe s'est dirigée ensuite à la Résidence 2000. Elle s'est entretenue avec les occupants, nous ont confié des agents de sécurité postés sur les lieux.

Cette mesure est le début d’une série d’actions qui vont se poursuivre jusqu’à la récupération totale et définitive de tous les patrimoines bâtis et non bâtis de l’Etat, selon le CNRD.

A suivre…

Africaguinee.com