Guinée : Que « cache » la tournée des ministres en province ?

CONAKRY-Plusieurs membres du Gouvernement sont en tournée à l’intérieur du pays depuis quelques jours. Le Journal Télévisé de la RTG est rythmé par des comptes desdites tournées.

Pourquoi ces tournées ? Est-ce une instruction expresse du Chef du Gouvernement ou encore du président de la Transition ? Africaguinee.com a interrogé le porte-parole du Gouvernement. Dans ce bref entretien, Ousmane Gaoual Diallo a précisé que ces tournées s’inscrivent dans le cadre des activités normales de chaque ministre.

« Chaque ministre est dans son programme d’activités. Nous avons reçu des lettres de mission qui nous obligent à être auprès des structures déconcentrées et des populations. Nous sortons d’une période de nomination, il faut aller prendre contact avec les gens, s’enquérir des réalités du terrain », a précisé le porte-parole du Gouvernement.

Ousmane Gaoual Diallo précise que ministre a une feuille de route qu’il essaie de dérouler en faisant la promotion des valeurs de la Gouvernance actuelle.

« Chacun essaie de renforcer dynamique actuelle, maitriser les paramètres et les valeurs de la gouvernance actuelle qui doivent être observés par tout le monde. Des valeurs qui sont faites d’une certaine retenue, de la probité, d’exigence de transparence et de l’attention sur les derniers publics, rappeler que la CRIEF est là et que chacun peut être comptable », a-t-il expliqué.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com