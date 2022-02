Démantèlement et vente du chemin de fer : Que dit la note transmise à la Crief ?

CONAKRY- Classé dans la catégorie des crimes économiques commis sous le régime de Lansana Conakry, le dossier d’audit sur le bradage du chemin de fer Conakry-Kankan long de 600 kilomètres a été transmis à la Cour de Répression des infractions économiques (Crief).

Selon le procureur Général près la Cour d’Appel, Alphonse Charles Wright, ces dossiers d’audits mettent en évidence des faisceaux d’indices concordantes de faits de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique, recel, vols aggravés, enrichissement illicite, corruption, abus d’autorité, blanchiment d’argent et complicité.

Sous la transition du Cndd (conseil national pour la démocratie et le développement), en 2009, le capitaine Moussa Dadis Camara avait instruit via l'Ordre de Mission n° 005/CASSSE/CNDD/2009 du 15 septembre 2009 au Comité d’audit et de surveillance des secteurs stratégiques de l’économie (CASSSE) de faire un audit de la cession des actifs de l’Office Nationale des Chemins de Fer de Guinée (ONCFG).

Objectifs, dévoiler le mécanisme qui a conduit au démantèlement du chemin de fer Conakry-Niger, identifier les responsabilités personnelles, directes et indirectes, et, enfin, d’identifier les exportateurs et les pays de destination. Que dit le document ? Africaguinee.com vous le révèle ci-dessous.