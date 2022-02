CAN 2021 : 534 000 euros reversés à la Guinée...

CONAKRY- La 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2021 a connu son épilogue ce 06 février 2022 avec à la clé le sacre des Lions du Sénégal ! Cette grande compétition africaine, au-delà de son caractère festif et concurrentiel est un enjeu économique considérable pour les équipes participantes et surtout pour le vainqueur du tournoi. La Guinée éliminée au stade des huitièmes de finales par la Gambie, s’en sort avec la modique somme de de 534 000 euros, soit 320 millions 400 000 FCFA.

Suivant la dotation de la compétition de la Confédération Africaine de Football (CAF) et selon plusieurs sources concordantes et, le pays victorieux de la CAN se verra remettre 5 millions de dollars, soit 4,4 millions d’euros.

C’est davantage qu’en 2019 lorsque les Fennecs d’Algerie, sacrés champions d’Afrique avaient touché 3,96 millions d’euros.

En effet, chaque équipe participante à la CAN, repartira avec un joli chèque. Chacune des 24 sélections qualifiées touchera donc au minimum 534 000 euros pour sa participation à la CAN, soit plus de 320 millions de FCFA.

En fonction du résultat obtenu, le Sénégal champion en titre, s’adjuge la ‘’part du Lion’’ avec environ 4,5 millions d’euros, soit approximativement 2 milliards 882 millions de FCFA.

Pour les pharaons d’Egypte qui terminent second, la somme de 2,64 millions d’euros, soit 1milliard 729 millions 200 000 FCFA leur est offerte.

Pays hôte de cette édition, le Cameroun qui a terminé en troisième position touchera quant à lui 2,2 millions d’euros, soit 1 milliard 441 millions de FCFA

Les Demi-finalistes ou l’équipe classé 4e (Burkina-Faso), repartent quant à elles avec 2,2 millions d’euros, soit 1 milliard 441 millions de FCFA.

Les quarts de finaliste aussi, rentreront avec 703 361 euros

Chacune des 24 équipes participantes, dont la Guinée qui n’a pas franchi les huitièmes de finales repartira avec la ‘’modique’’ somme de 534 000 euros, soit 320 millions 400 000 FCFA.

Outre ces primes, un trophée dénommé coupe d’Afrique des Nations, propriété de la CAF a été remis aux Champions (Lions du Sénégal). La CAF, offrira également 30 médailles d’or au vainqueur, 30 autres médailles cette fois-ci en argent au vice-champion (Egypte). Il a été octroyé, 30 médailles en Bronze au 3ème qui est le Cameroun. Pour clore le tout, le quatrième (Burkina-Faso), a reçu pour sa part 30 diplômes.

A suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13