Cour d’Appel : Fabou et Simakan comparaissent pour "destruction de biens"...

CONAKRY-Accusés de « violation de domicile et destruction de biens », le contrôleur général de police Aboubacar Fabou Camara ex directeur central de la police judiciaire et Mohamed Lamine Simakan de la brigade de Répression et d'investigation (BRI) ont comparu à la Cour d'appel de Conakry, ce 7 février 2022.

Un mandat d’arrêt avait été émis contre ces deux officiers de police le 24 septembre 2020, suite à une plainte déposée à l'époque par Ibrahima Diallo et Sekou KOUNDOUNO, respectivement responsables des opérations et des stratégies du FNDC. Ils les accusaient de "violation de domicile et destruction de biens.

Ce mandat d’arrêt non exécuté avait été décerné par Alphonse Charles Wright, à l’époque juge au tribunal de première instance de Dixinn. C'est cette décision du juge (actuel Procureur général de la Cour d’Appel) qui n'a jamais été exécutée qui fait l'objet de cet appel. Cette fois-ci les deux mis en cause Aboubacar Fabou Camara et Mohamed Lamine Simakan ont tous répondu présents à la barre.

Par rapport à la première affaire inscrite à l'ordre du jour, les avocats de la partie civile ont sollicité l'exécution de tous les mandats d'arrêts décernés contre les prévenus, par le juge Alphonse Charles Wright depuis le 24 septembre 2020 au tribunal de première instance de Dixinn. Sur la requête, le procureur a reconnu le caractère "exécutoire" de ces deux mandats et a sollicité leur mise en application.

Les avocats de la partie civile ont sollicité le renvoi du dossier à une date ultérieure pour leur permettre de mieux s'imprégner du dossier. Une requête que le juge audiencier Djeila Barry a accepté. L’affaire a été renvoyé le 14 février 2022.

Pour la plainte pour « arrestation arbitraire, menace, violence, injure" de Foniké Mengué contre toujours ces deux hauts gradés de la police, le juge a renvoyé le dossier en huitaine.

Dossier à suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com