Guinée : "Sale temps" pour plusieurs anciens hauts dirigeants d’entités étatiques…

CONAKRY- Des anciens dirigeants de plusieurs entités étatiques traversent un "sale temps". Ciblés par des poursuites judiciaires, ils devront répondre pour la plus part, pour des faits présumés de détournement de deniers publics. Plus d’une vingtaine de dossiers sont pendants devant les Cours et tribunaux de Conakry.

Selon nos informations, les convocations et les auditions se font en cascades devant les services compétents. Lundi 07 février 22, plusieurs anciens directeurs généraux sont convoqués pour être entendus dans le fond des faits qui leur sont reprochés. Ci-dessous, la liste des dossiers transmis récemment devant les Cours et Tribunaux.

Fonds d’appui à la promotion du gaz butane Administration et contrôle des grands projets (ACGP) Office de la Poste guinéenne (OPG) Fonds de l’urbanisme et de l’habitat Le dossier du bureau guinéen des droits d’auteur, (BGDA) Office national du Tourisme (ON) Institut national d’assurance maladie obligatoire (INAMO) Bureau national d’expertise de diamant, or et autres matières précieuses Agence nationale de la promotion rurale et du conseil agricole (ANPROCA) Centre de formation judiciaire Office national de promotion de l’artisanat, (ONPA) Agence nationale de lutte contre la corruption (ANLCC), Fonds d’investissement minier, Projet d’interconnexion électrique 225 KVA Guinée-Mali, Office guinéen de Publicité (OGP).

Les anciens dirigeants de ces différentes et généralement leurs chefs comptables sont poursuivis pour des faits présumés de « détournement de deniers publics et complicité, faux et usage de faux en écriture publique ».

Abdoul Malick Diallo

