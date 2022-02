CEA / 5ème édition du Forum des Entreprises africaines en Afrique : le transport aérien et le tourisme au cœur des échanges

En prélude à la 35ème session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, la Commission économique pour l'Afrique (CEA) a organisé vendredi 4 février, une conférence de presse virtuelle sur le Cinquième Forum des entreprises africaines, prévu le lundi 7 février, à Addis-Abeba, (Éthiopie).

Cette année, le forum se tiendra sous le thème : « Investir dans les infrastructures de transport multimodal afin d’optimiser les avantages de la Zone de libre-échange continentale africaine : focus sur le transport aérien et le tourisme ».

Le Forum des Entreprises africaines vise à fournir une plate-forme de dialogue de haut niveau entre les secteurs privé et public, y compris les investisseurs, sur les nouveaux développements du marché, les opportunités commerciales et les avancées technologiques. Le but étant de permettre à l'industrie aéronautique africaine de répondre aux nouveaux scénarios de demande présentés par la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAF) de manière durable.

Cette conférence de presse virtuelle a été animée par Dr Stephen Karingi, Chef Division du Commerce et de l’intégration régionale de la CEA et Dr Tendai Mhiza de AllAfrica, à la place de Dr Vera Songwe, Sous-Secrétaire des Nations Unies et Secrétaire exécutive de la CEA (empêchée).

Expliquer, les tenants et les aboutissants du forum d’affaires des Entreprises du secteur privé aux médias, était l’objectif de cette rencontre virtuelle.

Conformément aux Objectifs du Développement durable (ODD) et à l’Agenda de l’Union africaine sur 2063, l’édition 2022 de ce forum d’affaires, entend mettre à la disposition des jeunes entrepreneurs, des start-ups, du secteur privé le savoir-faire de certains pays dans le secteur du transport notamment la construction des avions, des trains et wagons.

Dans son allocution, Dr Karingi a indiqué que les conclusions d’une recherche de la CEA sur les implications de la ZLECAF pour l’industrie des transports en Afrique, notamment le transport aérien et le tourisme, revêtent un apport capital pour le commerce intra-africain.

Lors de ce forum, il sera question de voir dans quelle condition transformer les idées en action. « La résiliente de l’économie africaine est devenue une partie importante des discussions qui sont menées à l’heure actuelle (…) Nous avons pu montrer que si la ZLECAF est bien mise en œuvre, elle entraînerait une augmentation de ses échanges en agroalimentaire, les services, l’industrie d’au moins 40 % dans la mise en œuvre du protocole sur l’échange des biens et de services » a-t-il déclaré.

Les résultats de ce forum vont permettre de renforcer le commerce numérique, les droits de propriété intellectuelle et les services. Aussi est-il bon de savoir que dans le secteur des infrastructures, les corridors des transports vont être modifiés et nécessiter plus d’investissements et offriront des opportunités de création de richesses et d’emplois dans certains pays d’Afrique. Dans ce contexte, la CEA se veut jouer le rôle de facilitateur entre les partenaires financiers et le secteur privé.

Des chefs d’Etats, des hommes d’affaires, les ministres des Gouvernements africains, des Experts de haut niveau de la CEA, des Représentants d’organisations partenaires, des responsables politiques, des hommes d’affaires des secteurs des transports, des infrastructures et du commerce, des PDG de compagnies aériennes africaines, des investisseurs du secteur privé, des jeunes entrepreneurs et des innovateurs sont attendus à ce forum. A travers des débats et échanges, ils vont analyser les avantages et les implications de la ZLECAF dans les secteurs du transport aérien et du tourisme.

Outre les nouvelles évolutions du marché, les avancées technologiques et les énormes opportunités d’affaires et d’investissement dans les différents secteurs pour accélérer la croissance économique en Afrique, seront débattus lors de ce forum.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114