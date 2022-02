L'appel de Takana Zion : "Soutenons le Colonel Doumbouya mais..."

CONAKRY-Six mois après la prise du pouvoir par le colonel Mamadi Doumbouya, le célèbre artiste reggae man guinéen livre son analyse sur la transition.

Dans cette seconde et dernière partie de l’interview qu’il nous a accordée, Mohamed Mouctar Soumah, alias Takana Zion dénonce l’attitude de certains citoyens vis-à-vis du président de la transition.

Il appelle les guinéens à soutenir à l’unisson le président du CNRD non pas dans le sens de la dictature mais dans le sens de « sauver d’autres âmes déjà hantées par l'ethnocentrisme et des effets de la politiques ». Entretien exclusif.

AFRICAGUINEE.COM : Quel regard portez-vous sur les 6 mois de gestion de la junte au pouvoir dirigée par le Colonel Mamadi Doumbouya ?

TAKANA ZION : Il ne s'agit pas de faire de bilan. Je vois seulement qu'il y a beaucoup de guinéens de mauvaises volontés qui veulent s'attaquer à celui que Dieu a choisi. Selon ma petite expérience, je vois que certains sont en train de se réunir contre celui que Dieu a choisi. Ça c'est très mauvais. Nous sommes ensemble, Dieu nous a tous vu ici, si Dieu a choisi le Colonel Mamadi Doumbouya qu'est-ce que tu veux qu'on dise encore si ce n'est pas le conseiller ? Ce n'est pas par peur, nous nous sommes des Rastas, nous nous n'avons pas peur de la mort, nous nous avons démystifier la mort depuis la création, il s'agit de la vie éternelle.

A chaque fois que tu mets un enfant au monde tu te donnes toi-même la vie. Si nous sommes là, c'est grâce à nos parents, nos papas et nos mamans. C'est pourquoi on dit dans le Coran et dans la bible : "honore ton père et ta mère et tu auras une longue vie".

Il faut que les guinéens arrêtent l'ethnocentrisme, c'est ce qui joue sur nous. Nous devons nous unir pour soutenir le Colonel Mamadi Doumbouya pas dans le sens de la dictature mais dans le sens de sauver beaucoup d'âmes qui sont déjà hantées par l'ethnocentrisme, par les effets de la politique, par beaucoup des choses négatives. Et en définitive donner une chance à une nouvelle génération d’éclore sans aucun esprit de tribalisme et de l'ethnocentrisme. Si ce n'est pas ça, nous allons encore foirer pour 50 autres années ou 100 autres années.

Quel message avez-vous à donner au Colonel Mamadi Doumbouya et son équipe ?

Je n'ai aucun message à leur donner, sinon que prier pour eux. Que Dieu ne les égare pas, que Dieu les protège contre les mauvais esprits qui tentent de les induire en erreur et qui tentent aussi de les égarer. Je n'ai aucun message à donner à quelqu'un, tout le monde connaît mon message en Guinée, je m'en fous de ce que quelqu'un y pense.

Je ne suis pas en train de parler en mon propre nom.J'appelle le père, le fils et le saint esprit. Il y a deux personnes seulement qui vivent sur cette terre, un homme et une femme. Ces deux sont des Hommes noirs et ils ont peuplé toute l'humanité : les chinois viennent de nous, les blancs viennent de nous, les jaunes viennent de nous, les rouges viennent de nous… nous sommes les Alpha et Oméga de cette création.

Nous sommes nés et créés pour adorer Dieu et amener les Hommes à s'aimer comme ils aiment Dieu. Mais si tu dis que tu aimes Dieu mais que tu n'aimes pas ton frère alors qui tu es toi ? Nous sommes nés pour combattre la méchanceté.

Nous ne sommes dans aucun parti politique ni dans aucune congrégation humaine organisée, nous sommes dans l'organisation divine Jah Rastafari, pour d'adorer Dieu vers le soleil levant comme tout bon croyant, comme les chrétiens et comme les Musulmans.

Entretien réalisé par Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023