Dabola : l’opérateur économique Lansana Dabo "réincarcéré" après un non-lieu

KANKAN-Un opérateur économique croupit en prison à Dabola après avoir bénéficié d’un non-lieu dans une affaire présumée de meurtre. Les faits sont survenus le 22 novembre 2021 dans le village de Toumanya dans la préfecture de Dabola ! Un coup de fusil a atteint un citoyen nommé Lamine Traoré, travailleur d’une société chinoise, évoluant sur la route Conakry Dabola.

Aussitôt Kerfalla Dabo, un opérateur économique très connu de la contrée, a été suspecté puis mis aux arrêts pour des enquêtes. Après investigation et l’audition des témoins, le juge d’instruction conclut à un non-lieu.

L’ordonnance de non-lieu rendue le 14 janvier 2022 a conduit à la libération de M. Dabo. Lequel décide de venir à Conakry, où il a de nouveau été arrêté par la gendarmerie sous prétexte qu’il serait recherché pour « meurtre ». Kerfalla Dabo est alors reconduit à Kankan, de là il a été transféré à Dabola où il a été réincarcéré.

Son avocat maître Salifou Béavogui parle d’un dossier vide et interpelle la justice. « On lui en veut pour autre chose que nous ignorons (...) on l’a ramené à Dabola où curieusement le juge qui avait pris l’ordonnance de non-lieu, le place en prison. Il est arbitrairement détenu à Dabola. J’exige sa remise en liberté », a interpelé maître Salifou Béavogui.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com