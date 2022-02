Cellou Baldé : "Le CNT ne décidera pas sur la Constitution, la durée de la Transition…"

CONAKRY-Alors que le Conseil National de transition a été installé ce samedi 5 février 2022, Cellou Baldé, coordinateur des fédérations de l’intérieur de l’UFDG, a jeté un pavé dans la mare cet après-midi. Ce haut responsable du parti dirigé par l’ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo, a averti que le CNT ne décidera pas des questions essentielles de la transition, telles que la durée de la Transition, la Constitution, le fichier électoral et le code électoral.

« Nous prendrons notre destinée en main pour faire en sorte que le retour à l’ordre constitutionnel se fasse dans un délai très raisonnable. C’est pour cela nous invitons le CNRD et le gouvernement à mettre en place le cadre du dialogue. Le CNT a été mis en place, mais il ne décidera pas des questions fondamentales et essentielles de la transition. Le CNT recevra les résultats du consensus politique obtenu entre les acteurs politiques, le gouvernement de la République, la société civile et le CNRD. Le CNT ne pourrait pas fonctionner sur les questions essentielles liées à la durée de la transition, à la constitution, au code électoral et au fichier électoral, tant qu’il n’y a pas un cadre de concertation mettant ensemble les acteurs cités ci-haut », a martelé Cellou Baldé

Il annonce que l’UFDG mettra en place une dynamique politico-citoyenne pour aider le président de la transition afin que celle-ci ne soit pas détournée par des « faucons ».

« Nous allons nous mobiliser pour mettre en place une dynamique politico-citoyenne pour aider le colonel Mamadi Doumbouya à se défaire des faucons qui risquent de conduire la transition dans le trou…nous avons le devoir de refuser que la transition soit mise en otage. Si certains ont créé des comités de défense de la transition, nous mettrons en place une dynamique de rassemblement pour le retour à l’ordre constitutionnel dans notre pays », a-t-il annoncé.

