CAN 2021 : TotalEnergies offre l’opportunité à quatre jeunes guinéens d’aller suivre la finale à Yaoundé

CONAKRY-La compagnie TotalEnergies, Sponsor Officiel de titre de la Coupe d'Afrique des Nations, partenaire du Football Africain, a procédé à la remise officielle des tickets de voyage aux heureux gagnants des jeux Ball Kids (Ramasseurs de balles, ndlr) et Big Draw (Grand tirage au sort), organisés dans le sillage de la biennale africaine.

Avant leur départ pour Yaoundé pour suivre la finale de la Coupe d’Afrique des Nations le 6 février, les deux vainqueurs et leurs deux accompagnateurs de choix ont été reçus par la Direction Générale de la compagnie TotalEnergies Marketing Guinée, ce vendredi 4 février 2022 à Coleyah, siège de la société. En présence du Directeur Général M. ADJE KACOU, et d’autres responsables de la compagnie TotalEnergies Marketing Guinée, les heureux gagnants et leurs accompagnateurs ont reçu leurs billets d’avion et tous les documents de voyage y afférents.

Au titre du jeu Ball Kids (Ramasseurs de balles, ndlr), l’heureux gagnant se nomme Ibrahima Sory Baldé. Il a reçu son billet pour aller assister à la finale au Cameroun, le 6 février à Yaoundé. Il sera accompagné d’une personne de son choix. Frais de séjour, billet d’avions…toutes les charges sont supportées par la compagnie TotalEnergies Marketing Guinée. Ils ont bougé ce vendredi soir.

Dans le cadre de la compétition de football de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) TotalEnergies, Cameroun 2021 (09 janvier 2022 au 06 février 2022), TotalEnergies Marketing organisé des jeux sur le continent africain. Madame Aïssatou Diallo responsable communication digitale et relations publiques de TotalEnergies Marketing Guinée précise :

« C’est un jeu-concours en station ouvert exclusivement aux enfants âgés de 13 à 16 ans à la date de début du jeu, dans les pays qualifiés. Le jeu et sa promotion ont été mis en place dans toutes les stations-service du réseau TotalEnergies Marketing Guinée de Conakry du 1er au 30 septembre 2021.

Sur un formulaire déposé en stations, les enfants devaient dessiner leur passion du football. A la fin de la période, un comité de jury a sélectionné les 5 cinq meilleurs qui ont été envoyés à notre siège à Paris pour un choix final. L’heureux gagnant de ce jeu est ce beau garçon Baldé Ibrahima Sory qui part ce soir avec son accompagnateur à Yaoundé. Il sera ramasseur de Balles pour la finale le dimanche 6 février à Yaoundé opposant l’Égypte au Sénégal ».

Pour le second jeu qui est le Big Draw by TotalEnergies, (grand tirage au sort), il s’agissait pour les utilisateurs de s’inscrire sur une plateforme en ligne dédiée. TotalEnergies a proposé aux usagers de tenter leur chance entre le 1er au 30 novembre 2021. A la suite du tirage au sort électronique, Baba Alimou DIALLO est sorti gagnant. Tout comme Ibrahima Sory Baldé, lui aussi part à Yaoundé avec son accompagnateur de choix pour assister à la finale de la CAN, le dimanche 6 février. L’heureux gagnant a exprimé toute sa reconnaissance à l’endroit de TotatEnergies Marketing Guinée.

« C’est au mois de novembre que j’ai participé à ce jeu. Je ne m’attendais pas à être l’heureux gagnant, parce que c’était ma première fois de participer. Dieu merci la chance était de mon côté. Je suis très content et je remercie la compagnie TotalEnergies Marketing Guinée pour cette opportunité qu’elle m’a offert d’aller assister à une finale de la CAN », a déclaré Baba Alimou DIALLO.

En remettant les documents de voyage aux heureux gagnants, le Directeur Général de TotalEnergies Marketing Guinée M. ADJE KACOU, a exprimé toute sa joie de voir ces jeunes guinéens se rendre au Cameroun pour assister à cette grande finale du football africain.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114