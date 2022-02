Ruines de Koloma : Mamadi Doumbouya sur les traces d’Alpha Condé…

CONAKRY-Alors que les victimes des casses de Kaporo-rails continuent de réclamer justice, le président de la Transition s’est rendu ce vendredi 04 février sur les zones déguerpies.

En compagnie du ministre de l’Urbanisme, de l’Aménagement du territoire et de l’habitat, Mamadi Doumbouya était parti toucher du doigt les réalités sur le plateau de Koloma où il est prévue la construction des sièges des partements ministériels.

“Vous voyez çà et là poussent des ambassades et poussent aussi des clôtures qui sont des réserves que les entreprises sont en train de faire et puis les espaces alloués à l'Etat sont en train d'être aussi matérialisés. Les Ministères ont commencé à pousser ici et tout ceci fait partie d'un chantier vaste de la transformation de la capitale”, a déclaré Ousmane Gaoual Diallo.

Le plateau de Koloma, appelé Centre Directionnel, est un des vastes chantiers laissés par Alpha Condé. L’ancien chef d’Etat envisageait de lancer les travaux de construction de certains édifices administratifs, lorsqu’il a été renversé.

A son arrivée au Pouvoir le 05 septembre, Mamadi Doumbouya avait promis que la justice sera la « boussole » qui guidera son action. Saisissant ce slogan, les victimes de ces casses survenues en 2019 avaient interpelé le chef de la junte, lui demandant de faire arrêter les travaux qui étaient en cours et d’œuvrer afin qu’il y ait des enquêtes et que justice leur soit rendue.

Selon le bilan, au total 1 203 familles dont 19 mille 219 personnes ont été impactées par le déguerpissement qui a causé la destruction de 14 immeubles, 456 annexes, 1 769 bâtiments, 13 écoles, 12 Mosquées et 2 Eglises.

Dossier à suivre...

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com