Conakry : TotalEnergies Marketing Guinée offre des dons à 9 orphelinats et 5 écoles primaires

CONAKRY-La société TotalEnergies Marketing Guinée est venue au secours de neuf (9) orphelinats et de cinq (5) écoles primaires de la capitale Conakry, en leur offrant des dons composés de nombreux gadgets. La cérémonie de remise a eu lieu ce jeudi 3 février 2022, au centre de formation de TotalEnergies Marketing sis à Bellevue. L’évènement a réuni quelques responsables de la société donatrice, des représentants des structures bénéficiaires et de la Direction Communale de l’Éducation de Kaloum.

Cette importante donation est composée de carnets, des tee-shirts, des portes clefs, des gourdes à eau, des petits gadgets et plusieurs objets de valeur. Le geste s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise.

A travers ces dons la Compagnie, réaffirme tout son engagement et l’attention qu’elle porte à ces enfants en situation de précarité et de vulnérabilité. Cette remise a été présidée par Mme Fatoumata BALDE directrice des Ressources humaine et Administration.

« Ce don entre dans le cadre de la responsabilité sociétale de notre entreprise. En tant que multinationale implantée sur le territoire guinéen, c’est une priorité pour nous d’apporter notre contribution pour à améliorer le bien-être des citoyens. L’idée pour nous, ce n’est pas seulement d’être implantée, faire du business et gagner de l’argent, c’est aussi de venir en aide à ceux qui en ont besoin, c’est-à-dire les enfants, les orphelins. Ce don n’est qu’une étape, c’est une démarche qu’on mène déjà depuis longtemps et qui ne va pas s’arrêter. Tant que TotalEnergies Marketing Guinée fonctionne, on sera toujours dans ce genre d’initiative », a déclaré M. Bouna Sylla, responsable du développement durable de Total Energies Marketing Guinée.

Il ajoute par ailleurs que la société reste totalement ouverte à recevoir des projets venant des orphelinats et écoles pour les accompagner dans la mesure du possible. « Nos portes restent toujours ouvertes, ils sont toujours les bienvenus », assure M. Sylla.

Au nom du ministre de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation, Guillaume Hawing, de l’inspectrice régionale de l’Éducation de Conakry et au nom des cinq (5) Directions Communales de l’Éducation de Conakry, le chef section pédagogique, enseignement secondaire et technique à la Direction Communale de l’Education de Kaloum, a remercié la société TotalEnergies Marketing pour cette donation à l’endroit des écoles et orphelinats de la capitale.

« Nous avons un sentiment de satisfaction et de reconnaissance à l’endroit des donateurs. Au nom de monsieur le ministre de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation, Guillaume Hawing, de l’inspectrice régionale de Conakry et au nom des cinq (5) DCE de Conakry, nous disons merci à TotalEnergies pour sa magnanimité à l’endroit des plus démunis. Nous savons que le système éducatif est un secteur très sensible. Nous sommes heureux de constater que TotalEnergies Marketing suit de près les petits enfants partout où ils se trouvent. Ce n’est pas une première fois. Chaque année, TotalEnergies vient au secours de tout petits enfants, des démunis, des orphelinats… nous les en remercions », a déclaré M. Fodé Keita.

Ce don va apporter beaucoup dans l’encadrement des enfants se réjouit-il. « Nous sommes dans un pays sous développé. Donc, si une entreprise vient au secours de tous petits enfants, ça ne résout pas totalement leur problème, mais ça peut réduire les charges criardes qui sont sur les parents. Nous profitions de cette occasion pour inviter d’autres entreprises à emboiter le pas à TotalEnergies pour l’accompagnement des écoles » a lancé M. Keita.

Au nom des bénéficiaires, Madame Laurence Camara, de l’orphelinat Akouna Matata s’est dit très touchée par ce geste de TotalEnergies Marketing. Un geste qui, selon elle, va considérablement aider les enfants dans leur formation.

« On est très touché par le geste que vient de faire TotalEnergies Marketing à l’endroit des enfants. Parce qu’évidemment, quand on a beaucoup d’enfants qui viennent dans notre orphelinat, nous avons beaucoup de charges. Donc on a besoin de beaucoup de volonté, et on est vraiment content que TotalEnergies nous ait fait ce geste aujourd’hui. C’est une très bonne chose » s’est-t-elle réjouie.

Ci-dessous les noms des orphelinats et écoles bénéficiaires

Orphelinat voix de sans voix

Orphelinat Rigina Maris

Orphelinat Akouna Matata

Orphelinat Kiridia

Orphelinat Robert Sarah

Orphelinat Diamekeneyi

Orphelinat SOS

Orphelinat Casogue

Orphelinat Bon Samarintaine

Ecoles Primaires

Ecole Primaire Donka

Ecole Primaire Coleah

Ecole Primaire Tombo

Groupe Scolaire Atlantique

Siddy Koundara Diallo

