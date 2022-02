Commerce extérieur: Le GUCEG présente ses résultats 2020-2021 et annonce ses perspectives

CONAKRY-Les responsables de la Direction Générale du Guichet Unique du Commerce Extérieur de Guinée (GUCEG) ont animé une conférence de presse, ce vendredi 4 février 2022, à Conakry. Ladite conférence était axée sur la “présentation des objectifs, des résultats 2020-2021 et Actions prévues pour 2022” du GUCEG, a constaté sur place Africaguinee.com.

Le Guichet Unique du Commerce Extérieur de Guinée (GUCEG) est une plateforme de facilitation des opérations d'importation et d'exportation en République de Guinée couvrant tous les modes de transport maritime, aérien et terrestre du pre-dedouannement, dédouanement aux opérations logistiques. Son objectif est de fédérer l’ensemble des acteurs du commerce extérieur. Mis en place par le Gouvernement guinéen en pertanianat avec l'entreprise Webb Fontaine Group, le GUCEG a pour ambition d’être la porte d'entrée unique pour l'accès à l'ensemble des procédures et services liés au commerce extérieur.

Bilan…

Depuis son lancement, en 2029, le GUCEG a permis de fédérer plus de 2000 opérateurs économiques, transitaires, banques, consignataires et les administrations autour de la plateforme avec une moyenne de + de 900 transactions journalières. Ce n’est pas tout. Plus de 175 sessions de formations, plus de 55000 intentions d’importation ou d’exportation, 47 240 DDI/DDE délivrées, plus de 2 00p comptes d’utilisateurs enregistrés et plus de 1600 comptes d’organisations enregistrées.

A travers sa plaforme www.guceg.gov.gn, le GUCEG permet aux utilisateurs de:

Obtenir sans se déplacer leurs déclarations descriptives d'importations et d'exportations (DDI/DDE);

Procéder au paiement en ligne des DDI/DDE

Procéder au paiement en ligne des droits et taxes de douanes

Obtenir en ligne leurs Bons A Enlever Douanes

Faire le suivi de l’évolution de leurs transactions

Avoir des informations sur l’arrivée de navires

Simuler le coût des différents frais à payer lors d’une importation ou d’une exportation

Avoir des informations sur les manifestes enregistrés à la Douane

Gérer les escales navires et les manifestes

Dans son volet sécurisation des recettes de l’État et des autres parties prenantes, la plateforme a permis au gouvernement guinéen de mobiliser jusqu'à 7 fois plus de recettes que certaines directions.

En ce qui concerne ses impacts, le directeur général du GUCEG a expliqué que le projet permet à la Guinée de bénéficier de l'avantage concurrentiel vis-à-vis des pays de la sous région en tenant également compte des recommandations de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et celle de l'Organisation mondiale des douanes (OMD).

“Depuis la date de lancement officiel du projet, nous avons déployé plus d'une vingtaine de fonctionnalités dont, entre autres, le site web, la gestion de statistiques, le paiement en ligne des droits et taxes, l'obtention des quittances, les paiements des redevances des DDI/DDE”, a expliqué Mamoudou Diané. .

Avant le création du GUCEG, les acteurs du commerces extérieurs étaient obliger de faire la navette entre les différents services manuellement pour les procédures de traitement de tout dossier lié à l'import ou à l'export. Désormais ce n’est plus le cas.

“Nous avons simplifié et digitalisé les procédures. Nous avons réussi à faire adhérer tous ces acteurs autour d'une même plateforme. Cela nous a permis, non seulement, de mettre la transparence et la bonne gouvernance dans ce que nous faisons. Cela a permis aux usagers, particulièrement les opérateurs économiques, les transitaires et les déclarants d'avoir une visibilité réelle sur le processus de traitement de leurs dossiers, du point initial au point final. Ça nous a également permis de réduire le coût pour nos usagers", a précisé M. Diané.

Perspectives

La mise à disposition de statistiques fiables aux différents acteurs permettra dans le futur de prendre des décisions éclairées dans le pilotage de la politique commerciale de la Guinée, a indiqué Anselme Kamara, directeur projets du GUCEG.

"Pour cette année, nous avons beaucoup d'activités prévues. Déjà nous avons intégré dans la plateforme tout le processus d'importation et exportation des médicaments, donc nous allons continuer pour d'autres licences d'importation. Notamment les importations relatifs aux licences qui sont délivrées par le ministère du Commerce sur l'importation des vivres.

Nous allons également intégrer dans la plateforme les licences qui sont délivrées par les ministères de l'Environnement et des Mines. Nous allons continuer sur le suivi et rapatriement de devises à compter du mois prochain avec la collaboration de la Banque centrale. Nous allons également continuer toute la facilitation au niveau du port en réduisant considérablement le délai de sortie des marchandises”, a annoncé M. Kamara.

La société Webb Fontaine Guinée met aujourd'hui à disposition des acteurs de la communauté, un service client “Help Desk” afin de répondre aux sollicitations et préoccupations des usagers ainsi qu'un internet café afin d'assister ceux qui sont confrontés à des problèmes d’accès à la plate-forme du CUCEG.

Dans les prochains mois, des nouvelles fonctionnalités seront déployées afin d'offrir encore plus de facilités aux acteurs. Par ailleurs, la société Webb Fontaine Guinée compte installer au niveau de certains postes-frontières des internet cafés du GUCEG afin de se rapprocher des utilisateurs au niveau des principales frontières guinéennes, notamment à Kourémalé, Pamalape et Sambailo.

