Méga Promo "paiement marchand" d’Orange Finances Mobiles Guinée : Abdoulaye Barry rafle la Renault Duster

CONAKRY-Le nom du gagnant de la « Méga Promo Paiement Marchand » d’Orange Finances Mobiles Guinée a été dévoilé ce jeudi 3 février 2022, à l’occasion d’une cérémonie organisée au siège de la société éponyme. L’heureux gagnant se nomme Abdoulaye Barry, ingénieur informaticien. La cérémonie de remise a réuni le Directeur Général d’Orange Finances Mobiles Guinée, certains travailleurs d’Orange, ainsi que des influenceurs web et du partenaire de la promo Seta Motors.

Acteur majeur de l'inclusion financière en Guinée, Orange Finances Mobiles Guinée (OFMG), dans le cadre du développement de son service ‘’Paiement Marchand’’, a mis en place une offre promotionnelle pour récompenser ses clients et ses partenaires marchands. La promo dénommée « Méga Promo Paiement Marchand » lancée depuis le 25 Août 2021s’est déroulée jusqu'au 25 Décembre 2021 avec de nombreux lots mis en jeu pour les clients et les partenaires marchands.

Pour être éligible à la Promo, les clients devaient effectuer un paiement au moins 10 000 GNF pour tenter de gagner 250.000 GNF. En plus, les marchands devaient recevoir au moins 20 paiements dans le mois pour tenter de gagner un Smartphone Samsung Galaxy A2 et enfin à la fin de la promo, tous les clients inscrits dans la base pouvaient gagner le gros lot, une voiture de marque Renault Duster.

Au cours de la période promotionnelle, 39 partenaires marchands et 325 clients ont été tirés au sort et ont reçu leurs récompenses, a expliqué le Directeur Général d’Orange Finances Mobiles Guinée.

« Le gros lot a été remporté par Monsieur Abdoulaye Barry et c’est cette remise à l’heureux gagnant qui nous réunit en ce jour, 3 février 2022. Nous demandons à nos clients de continuer à utiliser le paiement marchand, le service orange money. Nous sommes résolument engagés auprès de la population pour leur offrir des services innovants leur permettant d’accéder aux services finances mobiles de manière simple, facile et abordable à tous. Nous sommes engagés pour faire d’orange money, le service de paiement préféré des guinéens. Restez à l’écoute, durant cette année, nous promettons de belles surprises et nous continuons de rester auprès de la population et des autorités pour les accompagner dans leur processus de digitalisation des paiements », a déclaré Abdoul Karim Bangoura.

Submergé de joie, l’heureux gagnant du gros lot de la Méga Promo Paiement Marchand d’Orange Finances Mobiles Guinée a expliqué le secret qui lui a permis de gagner.

« Les mots me manquent, la joie est vraiment immense. Mais je voudrais revenir un peu sur comment tout cela est arrivé. Au fait, j’ai fait un accident qui a coïncidé au début de la Promo. Etant ingénieur informaticien, j’avais déjà l’application d’orange dans mon téléphone mobile, je me suis dit de profiter de l’occasion et faire des paiements marchands. Je suis allé dans une pharmacie pour l’achat des médicaments via le paiement marchand. Après plusieurs opérations, après quelques semaines, on m’a appelé pour me dire que j’étais l’heureux gagnant. D’où ma joie, j’en perds même les mots. Merci à orange Guinée », a déclaré Abdoulaye Barry. Venu à l’évènement à moto, l’heureux gagnant est reparti dans sa voiture Renault Duster.

Principal partenaire de cette Promo, la société Seta Motors, représentée par son responsable commercial a salué l’excellente collaboration avec la société Orange finances mobiles Guinée pour le partenariat.

« Aujourd’hui on ne peut que se réjouir de voir monsieur Abdoulaye Barry, l’heureux gagnant entrer en possession de son véhicule. Etant un partenaire, on est vraiment satisfait de la collaboration avec la société » a déclaré Alpha Boubacar Baldé.

Il faut noter que, Orange Finances Mobiles Guinée est une filiale d’Orange Guinée existant depuis 2016. Elle commercialise un service intitulé Orange Money (lancé en 2012 par Orange Guinée), un portefeuille électronique accessible via sa carte SIM Orange. Orange Money est présent dans 18 filiales du groupe Orange, avec plus de 4 millions de clients inscrits en Guinée.

Orange Finances Mobiles Guinée est la 2ème entité du groupe Orange à obtenir la certification GSMA. La certification GSMA Mobile Money est une initiative mondiale visant à offrir des services financiers plus sûrs, plus transparents et plus résilients à des millions d'utilisateurs d'argent mobile dans le monde.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114