La CBG participe à la 39ème conférence internationale de l'ICSOBA…

Acteur majeur de l’écosystème minier guinéen voire même africain, la Compagnie des Bauxite de Guinée (CBG), a pris part récemment à la 39ème conférence annuelle du Comité international pour l'étude de la bauxite, de l'alumine et de l'aluminium (ICSOBA).

Cette rencontre de premier plan au niveau mondial dans le secteur minier avait réuni des experts internationaux, des scientifiques, des ingénieurs, des fournisseurs de technologies, des fabricants d'équipements et des représentants de l'industrie mondiale de l'aluminium.

A cette occasion, M. Souleymane Traoré, le Directeur Général de la CBG, un des principaux conférenciers avait tenu un discours dans lequel il avait rappelé l'importance des stratégies environnementale, sociale et de gouvernance dans la création d'une industrie durable.

"Depuis son ouverture il y a près de 50 ans, les opérations de CBG ont produit 500 tonnes métriques de bauxite - soutenant l'une des plus importantes industries minérales du pays et transformant finalement l'économie guinéenne basée sur les ressources - tout en mettant l'accent sur le développement humain", a déclaré M. Traoré.

Unique entreprise africaine à avoir pris part à la conférence de l’ICSOBA, la CBG a démontré son engagement indéfectible à contribuer à l'avancement de la Guinée et de son peuple.

"Grâce à des partenariats avec des parties prenantes mondiales et le gouvernement de la Guinée, notre consortium s'est développé pour atteindre environ 2 400 employés. Alors que nous poursuivons notre aventure ensemble, nous continuerons à offrir aux Guinéens autant d'opportunités d'emploi que possible. Actuellement, 90 % de nos employés sont guinéens", a souligné le Directeur Général de la CBG.

Depuis son implantation en Guinée, la CBG a placé les communautés voisines a ses opérations au cœur de son action. En témoigne les montants qu’elle a investi au cours des dernières décennies. Plus de 60 millions de dollars américains dans les infrastructures et les services sociaux de base, notamment des écoles, des cliniques et l'amélioration des services d'eau.

"En tant qu'entreprise, nous sommes engagés de continuer à jouer un rôle de premier plan pour mettre la Guinée sur la carte en tant que leader non seulement dans le secteur minier, mais aussi dans la création d'industries durables et d'une économie qui apporte de la valeur à notre peuple. Et cela est le socle de notre vision, résumée comme nous faisons plus que de la bauxite", conclura M. Traoré.

Les programmes CSI s'orientent désormais vers le développement des compétences et l'investissement dans des entreprises locales qui ont le potentiel d'être compétitives au niveau régional et de créer des opportunités d'emplois indirects.

Plus récemment, l'entreprise a mis en place un programme CSI qui permet d'investir 2,5 millions de dollars américains par an, en mettant l'accent sur les activités génératrices de revenus pour nos communautés.

L'entreprise s'est également engagée à mener une gestion responsable de l'environnement par la préservation des ressources locales et de la biodiversité, et à traiter tout impact historique sur les ressources en eau ou la qualité de l'air par le biais d'un suivi.

En souscrivant de façon volontaire aux normes environnementales et sociales de la Société financière internationale, de l'Initiative pour la gestion responsable de l'aluminium (dont la certification est en cours) et des Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (UNGP), la CBG établit une norme pour un secteur minier responsable et durable.

