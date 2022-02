Sissoco Embalo parle : "Pourquoi on a voulu me renverser…"

BISSAU-Après le coup d’Etat manqué de ce mardi 1er février 2022, le président de la Guinée a brisé le silence. Umaro Sissoco Embalo est revenu sur ce qui s’est passé, expliquant que lui et son gouvernement étaient en conseil des ministres quand l’attaque s’est produite. Il a évoqué un assaut aux armes lourdes, visant le palais du Gouvernement.

M. Umbalo a été élu en janvier 2020 à la tête de la Guinée Bissau, pays lusophone réputé dans des histoires de narcotrafic et la corruption. Dès son arrivée au pouvoir, le nouveau président s’est engagé dans une bataille contre ces travers qui minent son pays, l’un plus pauvre au monde, coutumier de coup d’Etat. Sissoco Embalo ne se fait pas d’illusion. Le putsch manqué qui l’a visé ce mardi 1er février 2022 n’est pas loin de cette guerre contre le narcotrafic qu’il a déclenché.

« Quand j'ai été élu président de la République, j'avais deux objectifs : la lutte contre la corruption, le trafic de drogue. Et je savais quel était le prix à payer… cette attaque est liée à ce qu’on a combattu : La corruption et le narcotrafic », confie le dirigeant bissau-guinéen qui assure que tout est sous contrôle.

« Il n'y a aucun camp qui s’est rallié à cette tentative de coup d’État. Ils (les assaillants) se sont isolés », assure-t-il, annonçant des arrestations et des enquêtes.

« Il y a eu des arrestations, il y a aura des enquêtes non pas seulement pour la tentative de coup d'Etat mais pour les cas de tentative d'assassinat du Président de République et tous mes proches de la sécurité », a annoncé Sissoco Embalo.

Le président de Guinée indique les assaillants n'ont pas réussi à rentrer au palais du Gouvernement. « On était en conseil des ministres quand il y a eu attaque…J'étais avec la ministre de la justice, mon aide de Camp et me deux gardes du corps et les autres étaient auprès de moi », a raconté le chef de l’Etat bissau-guinéen.

A suivre...

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com