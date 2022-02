Récupération des domaines de l’Etat : le CNRD passe à la vitesse supérieure…

CONAKRY- Le Comité national du rassemblement pour le développement est passé à la vitesse supérieure ce mercredi 02 février dans le cadre de l’opération de récupération des domaines de l’Etat, qu'il a déclenché.

La junte a mis en demeure les administrateurs des cités de chemins de fer, de la police, de la douane, de la résidence 2000, de l’imprimerie Patrice Lumumba et du domaine public maritime sur la corniche nord derrière le camp camayenne, de procéder à un transfert de gestion (des domaines cités) à l’Etat guinéen, avant le jeudi 10 février.

Le CNRD précise que lesdits domaines appartiennent à l’Etat. Cette mesure est le début d’une série d’actions qui vont se poursuivre jusqu’à la récupération totale et définitive de tous les patrimoines bâtis et non bâtis de l’Etat.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com