Fodé Oussou tire à boulets rouges sur Ousmane Kaba : "Il doit se libérer de son égo…"

CONAKRY-Dr Fodé Oussou Fofana n’est pas tendre avec Dr. Ousmane Kaba, leader du parti PADES. A l’origine de la colère du vice-président de l’UFDG, les sorties de l’ancien ministre de l’Économie et des finances sur le porte-parolat du FPP. Lisez...

En tant que Vice-Président de L'UFDG je suis encore obligé de revenir pour rajouter ces quelques points à l'attention de l'opinion.

Quand Dr Ousmane Kaba prétend que le président de L'ANAD lui ferait ombrage en étant porte-parole de l'opposition, aurait-il déjà oublié qu'il avait eu 0,54% de l'électorat lors du premier tour des premières élections démocratiques de 2010 avec son Parti libéral de l'unité et la solidarité (PLUS) ?

Hormis verser dans l'ethnostratégie, Dr Ousmane Kaba a fait quoi depuis 2010 pour améliorer son poids électorat ?

Il doit comprendre qu'il n'est pas porte-parole de la Haute Guinée et que cette région n'est pas non plus sa propriété privée pour prétendre parler en son nom.

La Haute Guinée souffre des mêmes maux que les autres régions de la Guinée et le moment venu, elle choisira en toute connaissance de cause le leader qui conduira notre nation après cette transition.

Aucun parti politique ne doit prendre en otage les citoyens d'une région de ce pays.

Le CNRD nous exhorte à tuer l'ethnocentrisme. Il faut rester dans cette dynamique nouvelle.

Quelle base politique Dr Ousmane revendiquerait-il pour prétendre parler au nom de celle-ci ?

Un politicien inconstant qui a créé deux partis politiques en 10 ans doit se taire définitivement, s'il n'a pas de propositions sérieuses à formuler.

Elhadj Cellou n'a pas demandé à être porte-parole. Il a été proposé par certains camarades politiciens. Cette proposition fut validée par 7 coalitions sur 11…pour qui sait qu'en démocratie c'est la majorité qui compte.

Quoi de plus normal que d'avoir pour porte-parole d'un collectif de partis politiques le leader de l'une des plus grandes formations politiques ?

Être porte-parole d'une coalition ne saurait être la position qui donnerait un avantage à un parti politique sur d'autres... C'est inconcevable comme analyse à ce niveau du débat politique engageant l'avenir de notre nation

Dr Ousmane Kaba doit se libérer de son égo. C'est au peuple de Guinée de désigner le parti le plus méritant à travers son projet de société.

Nous ne sommes plus dans les années 90 pour rester dans les querelles de personnes.

En 2021, les Guinéens savent mieux la place qu'occupe chaque formation politique sur l'échiquier politique.