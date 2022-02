Bissau : Après le putsch manqué contre Embalo, la traque des assaillants

BISSAU-Après le coup d’Etat manqué ce mardi 1er février 22 en Guinée Bissau, l'état-major général des forces armées du pays a engagé une vaste opération pour « traquer » les personnes soupçonnées d'être impliquées.

L’attaque contre le palais du Gouvernement à Bissau est survenue alors que le président Umaro Sissoco Embaló, son Premier ministre, Nuno Nabiam et les autres membres du Gouvernement étaient en Conseil des ministres. L'attaque a fait au moins six morts et quatre blessés, selon l'agence de presse portugaise Lusa qui cite des sources militaires et médicales.

Alors que le calme est revenu à Bissau ce mercredi 2 février 2022, les forces armées mènent une opération de recherche de certains éléments qui seraient impliqués dans cette action subversive. Il y a déjà plusieurs arrestations.

« Plusieurs personnes sont détenues au siège de l'état-major général des forces armées, à Fortaleza da Amura, situé dans le centre de la capitale guinéenne, pour leur implication présumée dans l'attaque », précise la même source.

En ce moment, une mission d'état-major mène des opérations pour collecter "plus d'éléments" au Palais du gouvernement, cible de l’attaque à l’arme lourde. Umaro Sissoco Embalo a annoncé mardi soir l’ouverture d’une enquête.

Africaguinee.com