Guinée : des émissaires de la FIFA à Conakry, les raisons…

CONAKRY- C’est la toute première mission de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) en Guinée depuis la mise en place du comité de normalisation (CONOR), de la Feguifoot au mois de novembre 2021 !

Une délégation de trois membres de l’instance e dirigeante du Football mondial séjourne dans la capitale guinéenne depuis ce lundi 31 janvier 2022.

Ces officiels de la FIFA ont pour mission, l’évaluation des travaux de gouvernance de la Fédération Guinéenne de Football et la revue des projets financés par la FIFA.

Cette mission de cinq jour (30 au 03 février 2022) est composée de Madame Celine Zigaul (responsable du programme de développement de la FIFA pour l’Afrique et les Caraïbes), M Leo Gruter (Manager Financial Governance Programme at FIFA et de Elhadj Diop.

Outre les sessions de travail avec l’administration fédérale, des visites de terrain auront lieu aux académies d’Elite de Nongo et de Kindia, selon un communiqué de la Feguifoot, dont copie est parvenue à notre desk.

À travers un courrier envoyé à la Fédération Guinéenne de Football le lundi 29 novembre2021, la FIFA avait décidé de la mise en place d’un comité de normalisation pour la gestion, jusqu’en juin 2022, du Football guinéen, suspendant le bureau exécutif d’alors qui était sous la tutelle du mécène Antonio Souaré

L’arrivée de cette mission intervient au lendemain de l’élimination de l’équipe nationale de Guinée à la 33ème Coupe d’Afrique des Nations. Pour plusieurs personnes avisées, cette délégation en plus de la mission discutera pour une élection rapide au sein et à la tête de la Feguifoot.

BAH Boubacar LOUDAH

