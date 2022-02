Crief : Des poursuites engagées contre une ex ministre d’Alpha Condé et un ancien haut cadre...

CONAKRY-Une ancienne ministre du Président déchu Alpha Condé et un ex Directeur Général d’une régie financière sont poursuivis devant la Cour de Répression des infractions économiques (Crief).

M. Lansana Chérif Haidara, ex Directeur Général de la Lonagui et madame Zénab Dramé ex ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, poursuivis pour des faits présumés de “détournement de deniers publics » devant la Crief.

L’annonce a été faite ce mardi 1er février 2022 par le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry, Charles Alphonse Wright. Ces dossiers qui étaient pendant devant le tribunal de première instance de Kaloum ont été transférés devant la CRIEF depuis le 21 janvier dernier.

« Les procédures relevant du domaine attribué à la CRIEF quelque soit l’étape où elle se trouve devant les juridictions ordinaires de fond sont, sur réquisition des représentants du ministère public compétent, transférés au procureur spécial près la CRIEF, pour continuation selon le cas, de l’enquête de police par le procureur spécial, de l’instruction par la chambre de l’instruction et du jugement par la chambre de la Cour du degré correspondant…Le parquet général a instruit tous les parquet de transmettre les dossiers dès après l’installation de la CRIEF », a expliqué le procureur général.

C’est en exécution de ces instructions que le procureur de la République près le TPI de Kaloum, a transmis par voie hiérarchique le 21 janvier 2022, « les dossiers ministère public et l’Etat guinéen contre les nommés Lansana Chérif Haidara, ex Directeur Général de la Lonagui et Zénab Dramé, ex ministre de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, tous poursuivis pour des faits présumés de détournement de deniers publics », a annoncé Charles Alphonse Wright, qui précise que la procédure de saisine du procureur spécial est régulière.

Africaguinee.com