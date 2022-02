Boké : Le PAM, avec le financement de l’Union européenne offre trois magasins de stockage et 128 tonnes de vivres aux personnes vulnérables de Bintimodia

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) en collaboration avec l'ONG Club des amis du monde (CAM) a offert trois magasins de stockage des produits maraîchers aux populations vulnérables de Bintimodia, dans la préfecture de Boké.

Cette donation se lance dans le cadre du projet RESIGUI, financé à hauteur de 8 millions d’euros par l’Union européenne pour répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels des ménages vulnérables (phase d’urgence) et de renforcer leurs capacités sur le long terme (phase de résilience).

Le geste va renforcer la résilience des bénéficiaires à travers l'accès aux marchés pour les petites organisations paysannes, favoriser la hausse de la productivité et réduire considérablement les pertes post-récolte. La remise du don s'est déroulée, vendredi 21 janvier 2022, en présence des autorités locales, des présidents des 8 districts de Bintimodia, des populations bénéficiaires ainsi que des responsables du PAM dans la préfecture de Boké.

A cette occasion, M. Zoutomou Loua, chef de sous bureau du PAM-BOKE, au nom du Représentant Pays du Programme Alimentaire Mondial en Guinée, s’est réjoui également du lancement et de la distribution de 128 tonnes de vivres du projet RESIGUI. En faveur de la commune rurale de Bintimodia, ce programme est en phase avec le plan de réponse national et celui du plan du contingence national du système des nations-unies, a souligné M. Loua.

« Le PAM envisage d’apporter une réponse à travers une assistance aux personnes vulnérables des localités cibles afin de stabiliser leur état de sécurité alimentaire et nutritionnelle », précise le chef de sous bureau du PAM-BOKE.

« En complémentarité avec le gouvernement guinéen et les partenaires de la société civile, ce projet va permettre la mise en place d’un modèle intégré d’appui d’urgence, de résilience et de filets sociaux pour couvrir les besoins essentiels des ménages les plus affectés par la pandémie de COVID-19 », a-t-il ajouté. D’une durée de 18 mois, ce projet couvre les régions administratives de Boké, Kankan, Labé et Nzérékoré.

Le PAM accorde aussi à la communauté une aide alimentaire basée sur le transfert monétaire à 2197 ménages bénéficiaires pour un montant total de 1 milliard neuf cent soixante-sept millions trois cent mille GNF. Le volet de cette intervention s’inscrit dans la phase d’urgence du programme.

Après la phase d’urgence marquée par une assistance alimentaire et nutritionnelle inconditionnelle, celle de la résilience des communautés vulnérables a été entamée. Elle est marquée par une assistance conditionnelle et création d’actifs productifs communautaires.

Elle a permis à 1270 ménages de développer des activités génératrices de revenus à travers l’aménagement de 60 hectares de domaine rizicole et 44 hectares de périmètre maraicher, avec la fourniture des outils agricoles, la construction de 8 puits maraichers et 3 magasins de stockage de produits agricoles, le désenclavement de 12 kilomètres de piste menant dans leurs zones de production

« Ces différentes activités ont été menées en collaboration avec les services techniques de l’Etat. Le fléau de la pauvreté avec ces multiples conséquences remarquables dans la vie sociale est aujourd’hui une préoccupation mondiale. Il interpelle la responsabilité du système des nations-unies dans sa volonté d’inverser la tendance pour assurer le mieux-être à toutes les populations fragilisées », a lancé M. Loua.

Le sous-préfet de Bintimodia a remercié le PAM pour son geste. « Les œuvres réalisées par le PAM dans la sous-préfecture de Bintimodia nous réjouissent à plus d’un titre. Le PAM a aussi identifié 2197 ménages qui ont bénéficié du fonds d’urgence pendant la période de soudure aggravée par la pandémie de covid19 et assuré la formation de plusieurs groupements pour la réalisation des projets rizicoles et maraîchers financés par l’Union européenne », a déclaré colonel Bakary Doumbouya, sous-préfet de Bintimodia.

Au nom de l’ensemble des présidents de groupements bénéficiaires, Aziz Diallo, Vice-Président du groupement Dombéraya a remercié le PAM pour les efforts consentis en faveur des populations. « Tout le processus de ce projet a été rentable pour chaque citoyen bénéficiaire », a témoigné le porte-parole des bénéficiaires.

Depuis Boké, Oumar Sory Camara

Pour Africaguinee.com