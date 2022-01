Teliano : "Si on parle des dossiers des Rails, d’Air Guinée…on vise des individus"

CONAKRY- L’ancien ministre de l’Agriculture Jean Marc Teliano continue de fustiger la démarche qu'il qualifie de « sélective » du Procureur Général Charles Alphonse Wright, qui vient "d’exhumer" les dossiers des audits controversés de 2010 pour les transmettre à la CRIEF (Cour de répression des infractions économiques et financières).

Interrogé par Africaguinee.com, le leader du parti Rassemblement pour le Développement intégré de Guinée (RDIG), se dit favorable à la moralisation de la chose publique, mais déplore le caractère sélectif.

« Vous savez, un enfant ne peut pas effrayer son grand-père. Nous, nous sommes des observateurs, ce que nous voyons étant couché même s'ils sont à 50 mille en altitude, ils ne voient pas. Je ne peux pas faire des préjugés, tout le monde est d'accord pour la moralisation de la chose publique mais les dossiers ne doivent pas être sélectionnés. Si les dossiers sont sélectifs ce qu'ils ont un autre plan derrière leur tête et ça ne marchera pas. Parce que si on parle des dossiers des Rails, on parle d’Air Guinée, ce qu'on vise des individus sans avoir dit leur noms », avertit le président du RDIG, avant de s'interroger.

« Pourquoi on ne parlerait pas des 700 millions de Rio Tinto ? Pourquoi on ne parlerait pas d'EDG de ses milliards et des milliards qui ont été engagés pour les différents barrages ? Pourquoi on ne parlerait pas d'EBOMAF ? Pourquoi on ne parlerait pas de l'usine du thé de Macenta et de la Conserverie de Mamou ? Pourquoi ne parlerait-on pas de l'usine de jus de fruits de Kankan, de l'imprimerie Patrice Lumumba ? Il faut qu’on soit sérieux », enfonce M. Teliano.

A la question de savoir s’il se reproche de quelque chose, l’ex député tranche par le vif. « Si je me reprochais de quelque chose je n'allais pas faire ces genres des sorties. Bien qu’il n'y avait pas de gestion saine, je ne me reproche de rien. Je suis venu en politique alors que j'avais mon minimum vital. Je suis l'un des rares ministres qui a déclaré ses biens avant de prendre fonctions. Je ne me reproche de rien », tranche M. Téliano.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com