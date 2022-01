Route Coyah-Farmoriah : "les résultats sont insuffisants…", dixit Yaya Sow

CONAKRY-Le Gouvernement guinéen n’est pas satisfait de l’évolution des travaux de construction de la route Coya-Farmoriah, dont la durée contractuelle est de 24 mois.

Face à la lenteur, le ministre des transports et des infrastructures a tapé du poing sur la table, insistant sur la nécessité de finir les travaux avant le début de la saison des pluies. Yaya Sow dresse un constat qui n’est pas du tout reluisant.

« Il y a beaucoup d’efforts à faire encore. La société (Henan Chine) a trois principaux problèmes : ils sont en sous effectifs, ils sont sous équipés et le travail n’est pas bien organisé sur le terrain », déplore le ministre des infrastructures et des transports.

« Il faut améliorer tout cela. Ils ont fait des promesses dont les résultats sont insuffisants. Il faut redoubler d’efforts afin de finir la route avant la fin des saisons des pluies », insiste Yaya Sow.

Lancée au temps d'Alpha Condé, la construction de cette route comprenant les tronçons : Coyah-Dandaya longue de 35,40 km et Dandayah - Farmoriah sur 39,60 km entre dans le cadre du programme de facilitation des échanges au sein de l’Union du fleuve Mano. Pour respecter les délais contractuels de ce projet, le premier ministre veut voir plus d’actes sur le terrain.

« Nous voulons voir des actes sur le terrain. Pour ce faire, il ne faut plus de personnes, plus d’équipements et plus de rotation. Nous sommes prêts à les aider à mettre en place la sécurité. Mais notre souhait est que cette route finisse à la date du contrat prévu le 22 mai », insiste Mohamed Béavogui, le premier ministre guinéen.

