Football : Moriba Kourouma de retour en Espagne !

VALENCE- Moriba Ilaix Kourouma, meilleur jeune joueur de la phase de poule de la CAN, revient dans la ligue espagnole de football.

Formé à la Massia du FC Barcelone, l’ancien coéquipier de Messi a posé ses valises au FC Valence après un bref séjour dans la Bundesliga Allemande.



Le médian guinéen arrive dans ce club sous forme de prêt avec option d’achat jusqu’à la fin de cette saison. Dans un communiqué, le FC valence n’a pas manqué de jeter de fleurs à la pépite guinéenne qui offre ses services à ce club de l’élite espagnole.



"Le milieu de terrain arrive en prêt jusqu'à la fin de la saison et commencera à travailler ce samedi sous José Bordalás. Élevé à l'académie des jeunes du FC Barcelone, Ilaix Moriba est l'un des footballeurs avec la plus grande projection au niveau international et il arrive comme l'une des sensations de la Coupe d'Afrique, où il a été nommé meilleur jeune joueur de la phase de groupes" pouvait-on lire dans le communiqué du club espagnol.



A peine arrivé, le jeune Moriba Kourouma, a déjà rejoint ses coéquipiers pour ses premiers pas à l’entrainement au sein du FC Valence.



