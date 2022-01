Conakry : Des précisions sur les plaintes déposées contre Fabou Camara et cie…

CONAKRY-Nous en savons davantage sur les plaintes déposées contre le contrôleur général de police Aboubacar Fabou Camara et Mohamed Lamine Simakan, commandant de la brigade de la répression et d’intervention (BRI), tous cités à comparaître à la Cour d’Appel le 7 février 2022.

Ces hauts gradés de la police sont visés par deux plaintes. L’une a été déposée par Sékou Koundouno et Ibrahima Diallo, responsables du Front national pour la défense de la constitution pour des faits de violences volontaires et d’atteinte à la vie privée, destruction de biens.

« Il y a deux procédures. La première, c’est là où Foniké Mengué est le seul plaignant. La seconde est celle dans laquelle Sékou Koundouno et Ibrahima Diallo sont les deux plaignants contre le commissaire Aboubacar Fabou Camara et Simakan. C’est donc les deux qui viennent d’être réactivées », confie Me Salif Béavogui, avocat de la défense.

Pour Foniké Mengué, ajoute-t-il, les deux sont poursuivis pour « arrestation arbitraire, menace, violence, injure ». Il s’agit d’une plainte avait été faite par Foniké Mengue lors de sa toute première arrestation. « C’est donc cette plainte qui a été remise à table » a fait savoir Me Salif Béavogui.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 655 311 114