Conakry : Ce que Doumbouya a dit au diplomate américain…

CONAKRY-Alors que la Guinée est sous sanction de Washington, le chef de la junte militaire en Guinée, a reçu ce vendredi 28 janvier 2022, le nouvel ambassadeur des États-Unis à Conakry. Objectif, recevoir les lettres de créances de Troy Damian FITRELL.

Lors de ce tête-à-tête, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA a, selon la présidence guinéenne, rassuré le diplomate américain quant à la disponibilité de la Guinée à raffermir davantage les relations d’amitié et de coopération existant entre Conakry et Washington.

« Bon séjour en Guinée. J’espère que votre arrivée portera bonheur à notre pays », a lancé le colonel Mamadi DOUMBOUYA à son hôte.

Washington qui n’a pas apprécié le coup d’Etat perpétré le 05 septembre en Guinée, a pris des sanctions contre la Guinée, la suspendant de son important programme de préférence commerciale, l’AGOA. Les Etats-Unis souhaitent un retour rapide à l’ordre constitutionnel.

« Lorsque la transition prend plus de temps, il y a plus de risque que cela ne conduise pas à une fin rapide de la transition. Et partout où il y a eu du succès, c'est là où la transition a été courte», martelait début décembre dernier, Michael C. Gonzáles, sous-secrétaire d’Etat adjoint aux affaires africaines, qui bouclait une mission à Conakry.

Le nouveau-maître de Conakry souhaite que les relations diplomatiques entre Conakry et Washington permettent de renforcer la coopération bilatérale dans un contexte sécuritaire marqué par la présence des djihadistes dans certains pays de la sous-région.

Le diplomate américain se dit fier de représenter son pays en Guinée. « Les États-Unis et la Guinée sont des partenaires de longue date. Je suis fier de représenter mon pays ici, pour construire un destin commun entre les deux pays » a indiqué Troy Damian FITRELL.

