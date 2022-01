Cellou interpelle Doumbouya et avertit le CNRD : "Nous n’accepterons jamais… "

CONAKRY-Jamais depuis l’arrivée au Pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya, Cellou Dalein Diallo n’avait tenu un langage aussi clair et ferme vis-à-vis de la junte.

L’ancien Premier ministre, a dit à qui veut l’entendre qu’il n’acceptera jamais que des gens se regroupent dans des bureaux pour dire qu'ils connaissent ce que le peuple veut, pour discriminer ou exclure d’autres.

Le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), a lancé un appel au Colonel Mamadi Doumbouya afin qu’il résiste aux pressions des "lobbys divisionnistes" et respecter son engagement d'organiser dans un délai raisonnable des élections inclusives, libres et transparentes. Toute chose qui le ferait rentrer dans l'histoire.

« Nous n'accepterons jamais que des gens se regroupent dans des bureaux pour dire qu'ils connaissent ce que le peuple veut, pour discriminer ou exclure les autres…

Quand le Colonel Mamadi Doumbouya a pris l'engagement d'organiser des élections inclusives, libres et transparentes, nous (ANAD-UFDG) avons suspendu notre revendication pour récupérer notre victoire aux présidentielles du 18 Octobre 2020.

Si on trouve qu'ils ne sont pas prêts pour le retour à l'ordre constitutionnel, nous en tireront toutes les conséquences », a martelé le leader de l’UFDG.

Cellou Dalein Diallo appelle les militants et sympathisants de l'Alliance Nationale pour l'Alternance et la Démocratie ANAD, de se tenir prêtes. « Mobilisez-vous et soyez prêts pour défendre la vérité », a-t-il lancé.

A suivre...

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com