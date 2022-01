Conakry : Fabou Camara et Simakan de la BRI assignés en justice...

CONAKRY-Cibles d’un mandat d'arrêt depuis le 24 septembre 2020 (mais qui n’a jamais été exécuté), le contrôleur général Aboubacar Fabou Camara, ex directeur de la Police Judiciaire (DPJ) et le commandant de brigade de répression et d'intervention (BRI) Mohamed Lamine Simakan, viennent d’être assignés en justice.

Ces policiers qui ont assumé de hautes fonctions au sein de l’appareil sécuritaire sont cités à comparaître à l'audience correctionnelle du 07 février prochain par devant la Cour d’Appel de Conakry, pour des faits de violences volontaires et d’atteinte à la vie privée, destruction de biens, a appris Africaguinee.com auprès de sources judiciaires.

Lire aussi-: Un mandat d'arrêt émis contre Fabou Camara et Simakan…

Une plainte avait été déposée à l'époque par Ibrahima Diallo et Sekou KOUNDOUNO, respectivement responsables des opérations et des stratégies du FNDC, contre ces deux ex hauts responsables de la police pour "violation de domicile et destruction de biens".

MM. Fabou et Simakan ont nargué la justice sans jamais comparaître. Le mandat émis par Alphonse Charles Wright à l’époque juge au TPI de Dixinn, n’avait pas été exécuté.

Aujourd’hui, Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry, M. Wright a juré qu’aucun dossier pendant ne dormira sous les placards. Reste à savoir s'ils répondront ou non à cette citation.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com