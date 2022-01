Guinée : Un mort ramené en "activité" par la fonction publique...

CONAKRY- Décédé le 18 novembre 2020, l’ancien ministre de la sécurité et ex ambassadeur de Guinée à Dakar, feu Mamadou Bow Keita vient d’être ramené en « activité », par les services du ministère de la fonction publique et du travail.

Tenez-vous bien, ce haut fonctionnaire de police décédé il y a plus d’un an fait partie des 280 agents « réhabilités » par le ministre Julien Yombouno après réexamen du dossier des 568 policiers envoyés à la retraite dont certains par "erreur" en novembre dernier.

Feu Mamadou Bow Keita, inscrit à la fonction publique avec le matricule 1870281 et enregistré dans les effectifs de la police guinéenne arrive en tête de la liste transmise par Julien Yombouno à son homologue de la Sécurité et de la protection civile, Bachir Diallo.

A propos de ces fonctionnaires de police réhabilités, figurent de grands noms. Tels que celui du très ‘’controversé’’ ancien directeur général de la Police Ansoumane Camara ‘’Bafoé’’ et celui de l’ex ‘’puissant’’ ministre de la Sécurité sous Lansana Conté, Fodé Shapo Touré.

Récemment le colonel Mamadi Doumbouya avait aussi nommé un mort au ministère de la justice.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13