Guinée : Mamadi Doumbouya « remercie » un autre haut cadre…

CONAKRY-Le président de la Transition, a remplacé ce soir un haut cadre au ministère de l’Agriculture et de l’Elevage.

Dans un décret lu ce mercredi 26 janvier 2022 à la télévision nationale, colonel Mamadi Doumbouya, a « remercié » le Directeur National du Foncier Rural et du Patrimoine du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage. M. Sâ Pascal Tinguiano, a été remplacé par M. Laye Terna Samoura, huissier de justice, titulaire de charge.

C’est le troisième limogeage enregistré en moins d’une semaine au ministère de l’Agriculture. Le président de la Transition a limogé deux hauts de ce département, soupçonnés de détournement présumé de deniers publics.

Il s’agit respectivement du Directeur National de l’Alimentation et de la Production animal, M. Sawa Camara et du Directeur Général de l’Agence Nationale de la Promotion rurale et du conseil agricole M. Aly Condé.

