Education : La Fondation UBA lance la 2ème édition du concours national de dissertation

CONAKRY-La Fondation UBA « United Bank For Africa » a lancé ce jeudi 27 janvier 2022, la deuxième édition du concours national de dissertation. La cérémonie de lancement a eu lieu au siège de la Banque UBA en présence du chef de cabinet du ministère de l’enseignement Pré-universitaire et de l’alphabétisation, Moustapha Doumbouya, du Directeur Général adjoint de la Banque, Antoine Chérif, de la Directrice Marketing, Fanta KABA.

« SI VOUS ETIEZ LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, COLONEL MAMADY DOUMBOUYA. QUELLES REFORMES METTRIEZ-VOUS EN PLACE EN GUINEE ? ». C’est le sujet sur lequel tous les élèves guinéens ayant le niveau secondaire (Collège & Lycée) vont pouvoir candidater et tenter d’être parmi les 12 lauréats et les 3 finalistes de l’édition de cette année.

La fondation UBA, créée depuis 2010 évolue dans plusieurs domaines, notamment l’éducation, l’environnement, l’entrepreneuriat. L’organisation de ce concours s’inscrit dans le cadre de l’éducation à travers le NEC (National Succes Competition).

« C’est un concours national de dissertation qui est mis en place par la fondation UBA afin de promouvoir l’excellence dans le futur pour les jeunes, de les encourager à s’adonner à la lecture pour pouvoir améliorer leur culture. En Guinée, c’est la deuxième édition, nous avons connu une forte participation des différentes écoles lors de la première édition. Cette année, nous pensons également que même à l’intérieur du pays nous allons faire appel, pour donner la chance aux écoles de proposer des candidats », a déclaré M. Antoine Chérif, le Directeur Général adjoint de la Banque UBA.

Comment participer ?

La directrice Marketing de la Banque UBA a énuméré les conditions à réunir pour pouvoir participer audit concours. Selon madame Fanta Kaba, les élèves candidats doivent respecter les conditions ci-dessous :

• Etre élève du secondaire (Collège et Lycée) • Rédiger une dissertation de 750 mots maximum • Disposer d'une carte scolaire • Disposer d'une photo d'identité • Résider en Guinée • Envoyer la copie + Une carte scolaire + Une photo et un numéro de téléphone par mail à cfcauineateam@ubagroup.com • Déposer la copie + Une carte scolaire + Une photo et un numéro de téléphone par enveloppe fermée dans une des agences de UBA ou le faire en ligne sur le site web : www.ubaguinea.com.

A partir de ce 27 janvier, le concours est ouvert aux candidats, a précisé madame Fanta Kaba, qui souligne qu’ils peuvent déjà commencer à traiter le sujet et déposer leur traité jusqu’au 28 février 2022, à 23h 59, soit un mois.

A l’issue du premier tour du concours, 12 lauréats seront sélectionnés et seront amenés à affronter un autre sujet sur place, (au siège de la banque UBA à Conakry) et sous surveillance. Les trois meilleurs qui émergeront parmi ces 12 seront les finalistes. Ce concours est ouvert à l’échelle national.

« Les élèves de l’intérieur du pays sont vivement invités à participer massivement à ce concours parce qu’il y a des talents à l’intérieur du pays » a-t-elle ajouté.

Les douze lauréats auront chacun un ordinateur, et les trois meilleurs parmi ces douze auront des bourses d’entretien de dix millions de francs guinéens chacun. L’école qui aura fourni le plus grand nombre de candidats se verra aussi décernée une bourse pour pouvoir acheter des fournitures scolaires.

« Nous invitons tous les élèves à participer massivement, ils n’ont rien à perdre. Il suffit de traiter le sujet et de l’envoyer et d’être parmi nous peut-être et être récompensés », a lancé madame Kaba.

Dans son allocution de circonstance, le chef de cabinet du ministère de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation a salué cette initiative de UBA qui selon lui, entre en droite ligne avec les ambitions du département.

« Au nom du ministre de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation que je représente ici, je voudrais saluer la Banque UBA par rapport à ce concours de dissertation qui est à sa deuxième édition. C’est déjà une pratique que notre ministre a initié qui suit son bâton de pèlerin. Le samedi, vous suivrez le lancement de la semaine nationale de mérite sur toute l’étendue du territoire national. C’est le Président de transition qui va présider cette semaine. C’est pour vous dire que l’excellence est le bâton de pèlerin du ministre Guillaume Hawing,

C’est pour dire aussi que vous êtes en droite ligne avec les objectifs de ce département qui veut créer l’émulation et l’excellence dans notre pays. Parce que nous avons compris que les élèves ne sont plus dans cette optique…Et donc, cette activité, si elle est prise à bras le corps, par tous les partenaires, je pense que nous réussirons à faire de l’école un centre du savoir. J’encourage tous les autres partenaires afin qu’ils puissent prendre l’exemple sur UBA (…) Sachez que le département est entièrement à votre disposition pour un accompagnement et on espère qu’il sera un concours national comme vous le souhaitez », a déclaré Moustapha Doumbouya.

Les candidats à l’intérieur du pays qui auront le mérite d’être parmi les lauréats seront pris en charge par la banque notamment en ce qui concerne leur transport et logement jusqu’à leur retour.

