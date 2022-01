Déroute du Syli à la Can : seulement trois joueurs sont rentrés à Conakry

CONAKRY-Éliminés par la Gambie au stade des huitièmes de finales de la Coupe d’Afrique des nations 2021, les joueurs guinéens dans leur écrasante majorité n’ont pas eu l’élégance de ramener le drapeau. Sur les 27 joueurs sélectionnés, seulement trois sont revenus en Guinée.

Un manque d’élégance que le président de la transition Mamadi Doumbouya a déploré ce jeudi 27 janvier 2022.

Il a instruit son ministre des Sports de réfléchir à une meilleure organisation du sport et particulièrement du football en Guinée avec la détection, la prise en charge et la formation des jeunes talentueux dans notre pays et de ne pas compter essentiellement sur les internationaux.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel: (+224) 655 31 11 13