CRIEF : Des poursuites judiciaires engagées contre les Sociétés de Kabinet Sylla "Bill Gates"

CONAKRY-Une information judiciaire a été ouverte ce jeudi 27 janvier 2022 contre le contre les Société -Djoma SA, Djoma Logistique, Djoma Groupe SA-, appartenant à l’ancien intendant à la présidence sous Alpha Condé, Kabinet Sylla alias « Bill Gates ».

L’annonce a été faite ce soir dans un communiqué de M. Aly Touré, procureur spécial de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF). Les charges retenues contre ces sociétés sont lourdes et nombreuses. Elles sont poursuivies pour des faits de :

Corruption dans le secteur privé,

Détournements de deniers publics,

Faux et sauge de faux en écriture publique,

Vol en bande organisée,

Recel de fonds publics,

Enrichissement illicite, concussion,

Abus d’autorité, blanchiment de capitaux et complicité.

« Après analyse et examen montueux de ladite procédure suivant réquisitoire introductif en date du 27 janvier 2022, nous avons requis l’ouverture d’une information judiciaire en saisissant la Chambre de l’instruction de la Cour contre les sociétés mises en cause pour les infractions pré citées. Les magistrats instructeurs sont déjà au travail pour l’instruction correcte et effective de ce dossier », a annoncé le procureur Aly Touré.

Il y a une semaine, le procureur Général près la Cour d'Appel de Conakry Alphonse Charles Wright avait annoncé que près de 200 milliards avaient découverts dans comptes bancaires des sociétés Djoma.

A suivre...

Africaguinee.com