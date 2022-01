Cas Bafoé et cie : "Non, ils ne sont pas revenus à la fonction publique…", tranche Julien Yombouno

CONAKRY-Le ministre du Travail et de la Fonction Publique a apporté des précisions sur le cas des 268 agents de police mis à la retraite. Julien Yombouno dément formellement les informations selon lesquelles ces agents auraient été réhabilités et ramenés à la fonction publique.

« Ils ne sont pas revenus à la fonction publique. Moi-même cette information quand je l'apprends, je tombe des nues. Non, ils ne sont pas réhabilités », a tranché le ministre avant de revenir sur l’origine de la mauvaise interprétation du document qui fuité dans la presse.

« En fait, le document à l'origine à cette interprétation est très clair. C'est une lettre réponse à un courrier qui nous a été adressé par notre homologue de la sécurité et de la protection civile présentant la situation de ces 500 et quelques policiers qui ont été mis à la retraite par décret présidentiel.

Or, de par la hiérarchie même des actes administratifs ou par la stratification des actes administratifs, un ministre ne peut même pas corriger ou rapporter une décision d'un autre homologue ministre à plus forte raison celle d'un Premier ministre ou encore plus fort celle d'un Président de la République. Il n'en est nullement question », a précisé Julien Yombouno.

Et d’ajouter : « Si vous avez fait attention à ces documents, vous verrez qu'il s'agit d'accusé de réception. Et un accusé de réception n'est pas du tout une décision. Il n'est pas donc question de ramener les gens à la fonction publique quand ils sont allés à la retraite. C'est clair et net ».

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com