Mohamed Béavogui : "Pourquoi j’ai accepté le poste Premier ministre…"

CONAKRY- C’est peut-être la première fois qu’il aborde le sujet depuis sa nomination en octobre dernier à la tête du Gouvernement de transition. Mohamed Béavogui a révélé la raison qui l’a amené à accepter d’être nommé Premier Ministre par la junte au Pouvoir en Guinée.

L’actuel chef du Gouvernement guinéen considère que le putsch perpétré le 05 septembre dernier, n’était pas un coup d’Etat mais plutôt un « contre-coup d’Etat ». D’où selon lui, la raison qui l’a amené à accepter son poste actuel.

« Je ne considère pas que c’était un coup d’Etat, mais plutôt un contre-coup d’Etat. Je le trouve entièrement légitime dès lors que la voix et les droits du peuple étaient confisqués. La démocratie n’existait plus, la justice était bâillonnée, les deniers publics étaient pillés, l’injustice sociale et la division étaient là… Nous allions vers l’explosion.

Il fallait un contre-coup d’Etat pour sortir de cette situation », a expliqué M. Béavogui dans un entretien accordé au Journal Le Monde.

Africaguinee.com