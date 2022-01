Supporter décédé : "Ce qu’il avait dit à propos du Syli et de Morlaye Sylla…"

CONAKRY-Marié et père de quatre enfants, Noumouké Camara (voir photo) est décédé ce lundi 24 janvier 22, après avoir piqué une crise qui lui a été fatale en marge de l’élimination du Syli National de Guinée par la Gambie, en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Can 2021). Cet agent pénitentiaire au compte du tribunal de première instance de Kaloum est tombé au siège de la commune de Matoto où beaucoup de gens étaient réunis pour suivre le match en direct à partir d'un écran géant.

Moussa Camara, est l’ami intime du défunt. Ils regardaient le match ensemble, quand soudain, Noumouké est brusquement tombé derrière lui. Il raconte la scène.

"Noumouké Camara est mon intime ami. On regardait ensemble le match du Syli national de Guinée contre la Gambie. Mais aux ultimes secondes du match, lorsqu'on a dit que le Syli a eu un penalty qui a été annulé par l'arbitre central, il est tombé derrière moi. J’ai retourné mon regard, je l'ai vu par terre. Le voyant dans cet état, j'ai crié en appelant au secours. Je suis allé voir la police. On m’a aidé à l'embarquer dans un véhicule pour le transporter à l'hôpital situé à la base militaire.

Dès que nous sommes arrivés là-bas, le premier médecin qui nous a reçus a fait savoir que c'est un corps qu'on a envoyé. Je n'arrivais pas à le croire. Il a ajouté en me disant : "monsieur, mes condoléances ». J'ai essayé de lui expliquer qu'il respirait lorsqu'on était dans la voiture, le médecin m'a dit qu'il est arrivé mort, à l'hôpital. Mon ami venait à peine de quitter son service pour venir regarder le match avec moi. Par la suite, le médecin nous a recommandé d'envoyer le corps à la morgue de l'hôpital Ignace Deen", explique Moussa Camara.

À la base militaire, le médecin qui a reçu feu Noumouké Camara confirme qu'il était bien mort avant d'arriver à leur niveau. "Certains de ses proches nous ont dit qu'il est tombé quand le but hors-jeu a été refusé. Mais c'est un corps qui nous a été envoyé ici. C'est tout ce qu'on peut vous dire", explique Dr Moussa Condé, médecin à l'hôpital médico-social à la base militaire.

Moussa Camara lui se souvient d'un ami " jovial" et surtout pieux. Il témoigne que le défunt tenait à la victoire de la Guinée lors de ce troisième match des huitièmes de finale de la CAN. Hélas.

"C'est lui qui nous faisait prier ici. D'habitude il fait le jeun les lundis et les jeudis. Mais c'est l'affaire de Syli-là qui l’a emporté. Il était motivé pour que la Guinée gagne le match. Il me disait : pourquoi l'entraîneur refuse de faire rentrer Molaye Sylla ? Il disait que c'est un joueur efficace qui devrait entrer en jeu un peu plutôt. D'un coup on a parlé d'un penalty mais qui a été refusé. C'est là qu'il est subitement tombé. C'était à une minute de la fin du match parce que dès après l'action suivante, l'arbitre a mis fin à la rencontre", confie ce proche du défunt.

À Matoto, derrière le siège de la commune où habitait la victime, fils, parents et amis du défunt pleurent un monsieur qui était ami à tout le monde. Sa fille cadette Fatoumata Camara, trouvée sur les lieux explique les derniers instants qu'elle a eu avec son papa.

" Ce n'était pas que mon papa. C'était mon meilleur ami, mon confident et pas pour moi seul mais pour toute la famille. Il était présent pour tout le monde, s'il ne pouvait pas donner de l'argent pour t'aider, il marquait toujours sa présence en signe de solidarité. Aujourd'hui il est parti, on ne peut que remercier Dieu parce que c'est à lui que nous appartenons. Mais pour moi, mon papa vit encore, il est encore là. Car à chaque fois je prie, je vais implorer la grâce divine pour lui. Mon papa observait le jeun les lundis, jeudi et Dimanche. Mais hier il n'était pas en jeun parce que nous avons mangé ensemble en ville, à 16h, au début du match.

C'est après là-bas qu'on est revenu ensemble à la maison. On a commencé de regarder le match ensemble puis il est parti nous laisser", se rappelle Fatoumata Camara avant de fondre en larmes.

Feu Noumouké Camara va regagner sa dernière demeure ce mardi 25 janvier 2022, à Féréfou dans son village d'origine, situé dans la Préfecture de Kindia.

