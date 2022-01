Conakry Terminal obtient la labellisation Green Terminal…

Conakry Terminal, filiale de Bolloré Ports et opérateur du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry, a obtenu le label Green Terminal suite à l’audit mené le 12 novembre 2021 par Bureau Veritas. L’attribution de ce label vient ainsi récompenser les efforts fournis par l’entreprise pour atténuer l’impact de ses activités sur l’environnement par la mise en place de mesures éco-responsables.

L’audit a été conduit par les experts de Bureau Veritas sur la base des huit piliers du processus de labellisation qui inclut notamment les processus de travail, la construction d’infrastructures conformes aux standards internationaux, l’acquisition d’équipements de manutention respectueux de l’environnement ou encore la gestion des déchets et la formation des collaborateurs aux bonnes pratiques liées aux enjeux environnementaux.

Engagé dans un programme de modernisation de ses infrastructures, Conakry Terminal participe à la fluidité de la chaîne d’approvisionnement de la Guinée et des pays de la sous-région. L’entreprise a notamment introduit de nombreuses solutions innovantes comme par exemple la digitalisation des documents de transport et le paiement électronique qui contribuent à réduire les déplacements et les émissions de gaz à effet de serre. Elle réalise par ailleurs chaque année, des actions solidaires dans des secteurs clés comme la santé et l’éducation.

« L’obtention de cette labellisation couronne les efforts de l’ensemble des collaborateurs de Conakry Terminal. Elle nous a donné l’opportunité d’organiser plusieurs formations de bonnes pratiques liées aux enjeux environnementaux pour nos collaborateurs, qui complètent et renforcent les actions de recyclage, de dématérialisation des documents ou d’électrification des engins de manutention. Nous allons poursuivre les efforts afin de réduire davantage l’impact environnemental de nos activités », explique Emmanuel MASSON, Directeur Général de Conakry Terminal.

Bolloré Ports, opérateur de référence de terminaux portuaires en Afrique, en Asie et en Amériques, a lancé en juin dernier le processus de labellisation « Green Terminal » avec l’objectif de contribuer à la réduction de l’empreinte carbone de ses activités en s’appuyant sur une méthodologie précise couvrant l’ensemble des préoccupations environnementales. Cette démarche, une première dans le domaine portuaire, a été validée par Bureau Veritas, l’un des principaux leaders mondiaux des essais, de l’inspection et de la certification.

À propos de Conakry Terminal

Conakry Terminal, filiale de Bolloré Ports, est opérateur du terminal à conteneurs du Port de Conakry depuis 2011. L’entreprise a investi plus de 1 500 milliards de Francs guinéens (145 millions d’euros) pour moderniser les infrastructures et les systèmes d’information, renouveler le matériel de manutention des navires ainsi que les conteneurs. Certifié ISO 9001 : 2015, Conakry Terminal participe également aux objectifs de Bolloré Transport & Logistics en Guinée pour contribuer au développement économique du pays à travers ses activités mais aussi via la formation de ses collaborateurs. Conakry Terminal mène par ailleurs une politique sociétale au bénéfice des populations guinéennes qui se traduit chaque année par la mise en place de nombreuses actions solidaires.

À propos de Bolloré Ports

Bolloré Ports est un acteur global de l’activité portuaire opérant 21 concessions dans le monde dont 16 sur le continent africain. Premier opérateur d'infrastructures portuaires en Afrique, Bolloré Ports continue à se développer et à investir en Afrique mais aussi en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique. Son savoir-faire s’articule autour de trois principaux domaines d'expertise : la gestion de concessions portuaires, la manutention portuaire et la consignation maritime. www.bollore-ports.com

