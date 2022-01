CAN 2021 : Bousculade mortelle à Olembé, la CAF ouvre une enquête…

YAOUNDE-Les images sont terribles ! Plusieurs personnes ont péri dans une bousculade survenue, lundi 24 janvier 2022, au stade d’Olembé, en marge du match Cameroun-Comores en 8ème de finale de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations.

Le bilan du drame enregistré dans ce mouvement de foule est lourd : On dénombre entre six et sept morts, alors que de nombreux blessés ont été transportés dans des hôpitaux par les services de secours.

Dans un communiqué pris tard dans la soirée, la Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé l’ouverture d’une enquête, s’abstenant de fournir de bilan.

« La CAF a pris connaissance des incidents survenus au stade d’Olembe, ce soir, 24 janvier 2022, pendant le match de la Coupe d’Afrique des Nations opposant le Cameroun, pays hôte, aux Comores. La CAF enquête actuellement sur la situation afin d’obtenir plus de détails sur ces incidents », indique le communiqué.

Le Président de la CAF, Patrice Motsepe, a dépêché le Secrétaire Général, Veron Mosengo-Omba, au chevet des victimes admises dans les hôpitaux de Yaoundé, précise le communiqué.

C’est le premier incident tragique depuis l’ouverture de la CAN le 09 janvier dernier. Jusque-là, la compétition s’était déroulée sans fausse-note majeure.

A propos du match en marge duquel le drame s’est produit, il faut dire que le Cameroun s’est imposé 2-1 face à une équipe combattive des Comores. Les Lions Indomptables affronteront les Scorpions de la Gambie en quarts de finale.

A suivre…

