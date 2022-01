Boke : Important communiqué de la société UMS suite à la reprise des activités

Après avoir pris connaissance de différents articles parus dernièrement dans la presse locale, la société UMS souhaite apporter son éclairage objectif sur les regrettables évènements qui l’ont conduit au Lock-Out sur décision de la Direction Générale approuvée par l’Inspection Générale du Travail, le 13 janvier dernier.

L’entreprise avait en effet été conduite à suspendre ses activités sur Boké afin de sécuriser les biens et les personnes des suites de graves violences de certains employés armés de bâtons et de machettes au sortir d’une réunion avec la Direction.

Les personnes mises en causes sont sous sanctions disciplinaires conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail, sous le contrôle de l’Inspection Générale du Travail et de l’inspection Générale des Mines et avec l’implication du Syndicat des Travailleurs.

La Direction a également déposé une plainte pénale contre les mis en cause et l’affaire est entre les mains des autorités judiciaires.

Le travail a désormais repris sur les différents sites dans un climat apaisé.

La direction de la société UMS, ses représentants syndicaux et tous ses employés, ainsi que les Communautés de Boké restent unis et solidaires face aux comportements intolérables, aux violences et à la diffamation qui portent atteintes à l’image et l’intégrité des employés et de la société.