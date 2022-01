ACGP : Famoudou Kourouma perd son poste 40 jours après sa nomination…

CONAKRY-Le fait est tellement rare qu’il mérite d’être signalé.

Nommé le 14 décembre dernier par Mamadi Doumbouya, M. Famoudou Kourouma vient de perdre son poste d’Administrateur Général de l’Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP). Soit seulement 40 jours après sa nomination.

Il fait partie de la vague de hauts cadres limogés, lundi 24 janvier, par le président de la Transition, pour des faits présumés de -détournements de deniers publics et usage de faux en écriture publique ou de détournements de deniers publics et complicité-, pendants par devant la Cour de Répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

Avant sa nomination, M. Kourouma occupait le poste d’administrateur général adjoint de l’administration et contrôle des grands projets (ACGP).

Focus Africaguinee.com