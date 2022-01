Coup d’Etat au Burkina : L’armée annonce la prise du Pouvoir…

OUAGADOUGOU-Le coup d’Etat est désormais officiel au Burkina Faso. Roch Marc Christian Kaboré a été renversé ce lundi 24 janvier 2022.

L’armée a annoncé la prise du Pouvoir cet après-midi. La constitution, le Gouvernement et l’Assemblée Nationale sont dissouts. Les frontières aériennes et terrestres sont fermées jusqu’à nouvel ordre alors qu'un couvre-feu a été instauré de 21h à 5h du matin.

Le coup d’Etat vise à permettre au pays de se remettre dans le bon chemin et de lutter pour le respect de son intégrité territorial, selon les putschistes, réunis au sein du Mouvement patriotique de la sauvegarde et la restauration.

Le nouvel homme fort du pays des hommes intègres s’appelle Paul-Henri Sadaogo DAMIBA, un officier supérieur d'infanterie dans l'armée burkinabè. Il est diplômé de l'école militaire de Paris.

Cet officier est titulaire d'un master 2 en sciences criminelles du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de Paris ainsi que d'une certification d'expert de la Défense en management, commandement et stratégie. Il est auteur du livre « Armée Ouest-africaines et terrorisme, réponses incertaines ? ».

