Composition du CNT : l'ANAD proteste et lance un appel...

CONAKRY-L’Alliance nationale pour l'alternance démocratique (ANAD) dirigée par Cellou Dalein Diallo a donné sa position ce lundi 24 janvier 2022, sur la composition de la liste des membres du Conseil National de la Transition (CNT).

L’Anad dit avoir noté avec un profond étonnement qu’un seul siège a été accordé aux partis de sa coalition après les arbitrages effectués par les autorités.

"Il faut rappeler que dans l’exercice de procéder à une répartition juste et équitable des 15 sièges attribués aux partis politiques, les coalitions des partis avait concédé 4 sièges à l’Anad compte tenu du nombre de partis qui la composent, 24 au total, et surtout de son poids électoral. C’est bien cette répartition, largement consensuelle, qui a été déposée au MATD le 25 novembre 2021", a fait observer cette coalition politique.

S’interrogeant sur les motifs qui ont présidé à la réduction à 1 seul siège de son quota de 4 sièges qui lui avait été consensuellement attribués par les coalitions, l'Anad s’indigne de ce qu'elle qualifie de "flagrante injustice"dont elle a été ainsi victime de la part des autorités.

Elle se demande si des "mains noires" n’étaient pas derrière ce traitement qu'elle a qualifié de discriminatoire.

L’ANAD rappelle l’impérieuse nécessité pour le CNRD de veiller à l’équité des actes que posent le gouvernement et les autres institutions de la transition et l’importance pour tous de tenir la balance égale entre les acteurs politiques dans l’exercice de leur responsabilités respectives.

Le bloc politique dirigé par Cellou Dalein Diallo demande à tous les militants des partis membres et mouvements et à tous les democrates guinéens de rester vigilants et mobilisés pour attirer l’attention, le cas échéant, dénoncer tout acte susceptible de porter prejudice au caractère paisible inclusif et juste de la transition".

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com