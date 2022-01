Avis d'appel d'offres pour la fourniture de matériels et produits sanitaire, d'entretien et d'hygiène pour la lutte contre la Covid-19

L’Unité d’Appui à la Gestion et Coordination des Projets du ministère de la Santé (UAGCP) lance un appel d’offres pour acquérir du matériel et produits sanitaires, d’entretien et d’hygiène pour le compte des entités du ministère de la santé pour la lutte contre la pandémie de COVID 19, sous le financement du Fonds Mondial NFM3 et C19RM.