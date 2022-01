Aéroport Ahmed Sékou Touré : De nouvelles mesures à l’intention des voyageurs

CONAKRY-Les autorités sanitaires guinéennes ont pris de nouvelles mesures liées aux voyageurs. Dans une notre circulaire, le Directeur Général de l'agence nationale de sécurité sanitaire (CNSS) a annoncé une série de mesures à l'intention des voyageurs à l'international, des agences de voyage, des autorités aéroportuaires et des agents en charge du contrôle sanitaire de l'Aéroport International Ahmed Sékou TOURE.

La note consultée par Africaguinee.com, précise qu’il est porté à la connaissance de tous les voyageurs (entrants et sortants) de la Guinée, que les conditions à remplir pour le voyage conformément au Règlement Sanitaire International (RSI) sont les suivantes :

1- Toute personne âgée de 6 ans et plus doit se munir d'un certificat négatif du test RT-PCR à la COVID-19 d'une validité d'au moins 72H ;

2- Toute personne âgée de 18 ans et plus doit être complètement vaccinée. Les personnes considérées complètement vaccinées sont celles ayant pris les vaccins suivants :

Le vaccin JOHNSON & JOHNSON dont le départ ne peut être autorisé que 28 jours après avoir été vacciné;

Le vaccin ASTRAZENECA pris dans l'intervalle de 8 à 12 semaines dont le départ ne peut être autorisé que 14 jours après l'administration de la 2ème dose;

Le vaccin PFIZER pris dans l'intervalle de 3 semaines dont le départ ne peut être autorisé que 14 jours après l'administration de la 2ème dose ;

Le vaccin MODERNA pris dans l'intervalle de 3 à 7 semaines dont le départ ne peut être autorisé que 14 jours après l'administration de la 2ème dose ;

Les vaccins SINOPHARM et SINOVAC pris dans l'intervalle de 3 semaines dont le départ ne peut être autorisé que 14 jours après l'administration de la 2ème dose;

Le vaccin SPOUTNIK V pris dans l'intervalle de 8 à 12 semaines dont le départ ne peut être autorisé que 14 jours après l'administration de la 2ème dose ;

Le note de l’ANSS précise que les vaccins PFIZER, JOHNSON & JOHNSON, MODERNA, ASTRAZENECA sont les vaccins qui sont acceptés par la France, quant aux vaccins SINOPHARM ET SINOVAC, en plus des 2 doses, une dose complémentaire d'un vaccin ARN (PFIZER et MODERNA) est indispensable pour valider votre statut vaccinal.

Les voyageurs sortants sont invités à s'informer sur les mesures de contrôle sanitaire à la COVID-19 de leurs pays de destination et se conformer en conséquence. « Les présentes mesures seront revues, modifiées ou adaptées au fur et à mesure en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique de la COVID-19 », précise la note du Pr. Fodé Amara TRAORE. Ces mesures entrent en vigueur à compter de ce lundi 24 janvier 2022.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com