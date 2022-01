Dansa Kourouma se confie à Africaguinee.com: "Ne pas faire l’unanimité…"

CONAKRY-Ce sont ses premiers mots ! Dr. Dansa Kourouma, le nouveau président du Conseil National de Transition (CNT), s’est confié samedi soir en primeur à Africaguinee.com, quelques heures après sa nomination. Dans cet entretien, le désormais ex président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne (CNOSCG) a livré ses premiers sentiments. M. Kourouma indique qu’il mesure l’ampleur de la responsabilité, les enjeux et les défis.

A ceux qui émettent des réserves sur sa nomination à cette importante fonction, cette figure de la société civile leur a livré un message singulier. Il promet de travailler dur pour poser des actes qui résisteront au temps et à la tentation. Entretien exclusif.

AFRICAGUINEE.COM : Vous venez d’être nommé président du Conseil National de Transition. Quelles sont vos premières impressions ?

DR. DANSA KOUROUMA : Je remercie le Tout-puissant Allah qui m’a permis de vivre ces instants. Je remercie le Président de la transition qui, au prix de sa vie, a donné à notre pays une opportunité pour réécrire son destin. Je le remercie pour la confiance qu’il a placé en moi. Je remercie également l’ensemble des membres du CNT qui ont bénéficié de la confiance de leurs entités et du président de la transition.

Je mesure l’ampleur de la responsabilité, je mesure les enjeux et les défis qui nous attendent. J’appelle mes camarades conseillers nationaux de la transition à mettre au-dessus de nous tous, l’intérêt de la Guinée. Je leur demande de se serrer les coudes autour des idéaux de la transition pour sortir notre pays de l’ornière.

Je m’adresse aussi au peuple martyr de Guinée. Je lui demande de se serrer les coudes, de se regarder comme un seul homme, de travailler ensemble pour sortir notre pays de la situation actuelle. Je demande à Allah le Tout-puissant, le très miséricordieux, le tout miséricordieux de m’accorder, la force, la foi et de toujours rester conforme à ses prescriptions et de toujours rester conforme aux Lois de la République.

Je remercie tous ceux qui m’ont témoigné leur soutien, leur satisfaction. Je prie le Tout-puissant Allah, qu’il me guide et qu’il me donne la force d’y arriver.

Certains au sein de l’opinion émettent des réserves par rapport à votre nomination à la tête du CNT. Auriez-vous un message à l’endroit de ces sceptiques ?

Je regarde tous les guinéens au même pied d’égalité. Ceux qui m’apprécient et ceux qui ne m’apprécient pas, je les considère tous comme des guinéens. Je pense l’unanimité n’est pas possible pour les Hommes. Ceux qui doutent, ceux qui ne croient pas, je dis que ce sont les résultats qui vont démentir peut-être le scepticisme des gens. Mais ne pas faire l’unanimité est un atout pour un homme de foi. Plus vous avez des critiques et des attaques, vous devez être enclins à vous améliorer. Comme l’a dit mon grand-père : si vous ne voulez pas être critiqués, contrariés ou même insultés, ne vous mettez pas devant les gens, restez derrière.

Je demande à tous et à toutes de saisir cette opportunité historique, ensemble pour sortir notre pays de l’ornière.

Vous avez été reçu ce soir par le Président de la Transition. Quel message vous a-t-il livrés et comment l’avez-vous trouvé ?

On a vu un homme déterminé, inspiré qui mesure ses responsabilités, un homme qui comprend les problèmes de la Guinée. Nous avons un homme qui a une humilité indescriptible, un homme qui est prêt à tout donner pour que cette transition soit une réussite. Tous les membres présents étaient émerveillés, séduits et convaincus sur la bonne foi et l’honnêteté de cet homme.

Quel sera votre marque ?

Je vous assure que nous allons travailler dur pour poser des actes qui résisteront au temps et à la tentation. C’est tout ce que je peux vous garantir. Je demande aux guinéens de s’entendre et de s’aimer pour que Dieu nous aime. Je vous remercie.

Entretien réalisé par Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112